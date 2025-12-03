Eventual retiro ONP de hasta S/21,400: ¿Quiénes serían beneficiarios del posible desembolso de hasta 4 UIT?

03/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Buenas nuevas para los pensionistas de la Oficina de Normalización Previsional (ONP)? Anuncian un nuevo proyecto de ley en el Congreso de la República que busca el retiro extraordinario de hasta 4 UIT (equivalente a S/21,400). Conoce en esta nota de Exitosa todos los detalles de esta iniciativa legislativa.

Sexto proyecto de ley para el retiro ONP

Miles de afiliados a las AFP ya disponen de sus aportes gracias a la Ley N.º 32445, dejando a la expectativa sobre si esta medida podría replicarse también para los que forman parte del Sistema Nacional de Pensiones (SNP), precisamente ahora que se presentó un nuevo proyecto de ley: ¡el del congresista Américo Gonza!

La iniciativa legislativa N.º 13271/2025-CR se suma a otras cinco que se presentó en el Congreso, entre ellas las de Margot Palacios que busca que afiliados y exafiliados de la ONP retirar de manera excepcional y voluntaria hasta 5 Unidades Impositivas Tributarias (UIT); de Elías Varas que busca desembolsar hasta 2 UIT; de Darwin Espinoza Vargas que plantea el retiro parcial del SNP y aumento progresivo de pensiones y de Alfredo Pariona que plantea disponer de hasta 5 UIT.

Pues bien, el proyecto de Gonza busca habilitar el retiro de hasta S/21,400 de los fondos de la ONP al percatarse de que, según la Defensoría del Pueblo, en la actualidad, existe un serio problema referido al gran número de personas, que, a pesar de haber contribuido durante largos años al SNP, no puede acceder a una pensión de jubilación al alcanzar los 65 años, por no haber cumplido el requisito de los 20 años de aportes.

¿Quiénes podrían acceder al retiro de hasta S/21,400?

Según la normativa presentada a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Parlamento resalta que a diferencia de los demás proyectos de ley, este, de ser aprobado y contar con luz verde, beneficiaría a todos los aportantes del Sistema Nacional de Pensiones, sin excepción alguna.

Asimismo, resalta que tiene por finalidad, que los aportantes recuperen parte de su dinero a fin de aliviar la crítica situación a raíz de la crisis económica que enfrenta el país.

Cronograma del eventual retiro ONP

El proyecto de ley N.º 13271/2025-CR resalta que el eventual desembolso de los fondos de pensiones de ONP se llevaría a cabo en 4 armadas, pero que el primer desembolso no podrá exceder los 15 días posteriores a la publicación del procedimiento.

Esta iniciativa legislativa, al igual que las otras, siguen esperando que sean evaluadas en el Pleno. Además, establece que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) deberá emitir el procedimiento operativo dentro de los 60 días posteriores a la promulgación de la ley.

Es así que, con la finalidad de que los afiliados a la ONP puedan usar su propio dinero sin tener que esperar a jubilarse, se presentó un sexto proyecto de ley este 2025 para habilitar el retiro extraordinario de hasta 4 UIT.