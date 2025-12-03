Hugo de Zela ante la OEA: "Se utiliza la Convención para otorgar asilo a quienes no sufren persecución política"

03/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, sustentó este miércoles 3 de diciembre, la posición peruana sobre la figura del asilo diplomático ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), con sede en Washington, Estados Unidos.

En ese sentido, el ministro de Relaciones Exteriores del Perú fue muy crítico del uso de esta herramienta que se apara en la Convención de Caracas de 1954, al sostener que estaría siendo distinto a su objetivo inicial, permitiendo la impunidad de personas que acusan ser víctimas de persecución política cuando no se concibe algo así en el país, ni mucho menos en el sistema de justicia.

(Noticia en desarrollo...)