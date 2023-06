Breña: Padres denuncian que Hospital del Niño no brinda informe médico de sus pequeños internados

05/06/2023 / Exitosa Noticias / Salud

Padres de familia denuncian que el Hospital del Niño en Breña no brinda el informe médico de los pequeños internados. Un grupo de ciudadanos llegó a los exteriores del nosocomio y expresó su malestar contra el centro médico e indicaron que están preocupados por sus menores hijos.

De acuerdo con la versión de los padres de familia, el hospital no solo no estaría entregando dicho informe, pues también hay reportes de que no los dejarían ver a los pequeños. Incluso, cuentan que son echados del centrado de salud.

Esperan afuera del Hospital del Niño

Como indicó una ciudadana afectada, algunos familiares han optado por esperar en los exteriores del Hospital del Niño en Breña, a la expectativa de nuevas actualizaciones sobre el estado de sus pequeños. De hecho, Exitosa llegó al lugar y se pudo observar al menos 7 personas a las afueras del centro de salud solo esos instantes.

"(¿Desde cuándo está esperando para ver a su pequeño?) Desde ayer, yo llegué el sábado al mediodía y no a vi a mi hija desde ayer a las 03:00 p.m. Estoy amaneciéndome acá afuera, no nos dejan adentro, nos botan", declaró a nuestro medio una madre de familia.

Incluso, se registró que algunos padres de familia decidieron acampar a la intemperie. Fueron dos los casos donde las personas colocaron un cartón en el suelo para poder dormir allí. Asimismo, contaban con la frazada necesaria para protegerse del frío, como también bolsas o mochilas.

El temor de las madres de familia

En adición a esto, los padres de familia de los pequeños internados en el Hospital del Niño explicaron por qué sería importante que el centro de salud entregue el informe médico o acepte mayores visitas. Y es que tienen el temor por el avance de las enfermedades y la incertidumbre por el trato que reciben sus menores hijos en el interior del hospital.

"Tienen 4 años, no son independientes, son bebés todavía. Tienen que estar con la madre. ¿Qué tal si pasa algo? ¿Cómo sabes si hicieron algo? Ellos se limpian la mano", indicó una madre de familia.

De esta manera, este grupo de madres y padres de familia seguirá a la espera de que el Hospital del Niño en Breña les pueda entregar el informe médico de la situación de los pequeños internados. Incluso, como se logró ver en las imágenes, algunos hasta decidieron acampar en las afueras del nosocomio ante alguna nuevo aviso.