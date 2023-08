Diabetes: ¿Cuánto dura la visión borrosa debida a esta causa?

31/07/2023 / Exitosa Noticias / Salud

La diabetes es una enfermedad que tiene como causa principal el aumento de la glucosa en la sangre. Esta, a su vez, tiene como uno de sus síntomas la visión borrosa que afecta sobremanera a quienes la padecen. Conozcamos en esta nota cuánto tiempo dura el efecto de la visión borrosa para los pacientes que la adolecen.

La insulina

Es la encargada que la glucosa entre a las células para suministrarles energía. Por su parte, la diabetes tipo 1 no genera insulina, mientras que la, de tipo 2 no produce o no usa la insulina de manera proporcionada, lo que hace que esta sustancia permanezca en la sangre, generando la enfermedad.

Esta situación genera daños graves en algunos órganos tales como el riñón; también afecta a los nervios, producir enfermedades cardíacas, derrames cerebrales o, en casos extremos, llegar a amputarse algún miembro del cuerpo, en caso sea irreversible el aumento de esta.

¿Cómo se puede detectar la diabetes?

Para conocer si se padece de esta enfermedad es necesario realizar exámenes como prueba de hemoglobina glucosilada A1c. Para esto, el paciente debe encontrarse en ayunas, si el resultado sale con 6.5 % o más en dos pruebas de hemoglobina es indicador de padecer diabetes.

Otra prueba para saber si se sufre de esta dolencia es una prueba aleatoria de glucosa en la sangre. En este caso no es necesario estar sin probar alimento, porque puede darse en cualquier momento del día.

Si el resultado equivaldría a 200 mg/dl (miligramos por decilitro) podría ser signo de tener dicha enfermedad.

También, un examen de glucemia en ayunas podría ayudar a conocer si se cuenta con este mal. Una respuesta de 100/125 mg/dl es señal de prediabetes; mientras que si es 126 mg/dl es resultado de diabetes.

Por otro lado, se puede optar por la prueba de tolerancia a la glucosa. Para ello, debes estar en ayunas y al día siguiente debe tomarse un primer examen, luego tomar una bebida con azúcar y nuevamente sacarse otro ensayo en el plazo de 2 horas siguientes.

Si el resultado sale más de 200 mg/dl después de lo indicado es diabetes.

¿Cuánto dura la visión borrosa producida por esta enfermedad?

Cabe mencionar que esta puede producirse cuando se empieza con un tratamiento con insulina y esta puede ir mejorando mientras se va estabilizando los niveles de azúcar en la sangre.

En caso este efecto sea producto de una enfermedad, se podría estar tratando de una retinopatía diabética como un trastorno de la retina debido a la diabetes.

De esta manera, se conoce las causas, formas de detección y cuánto dura una visión borrosa debido a la enfermedad de la diabetes.