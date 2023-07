Entrenamiento en madrugada: Conoce los beneficios y desventajas de levantar pesas en ayunas

24/07/2023 / Exitosa Noticias / Salud

Realizar ejercicios siempre es saludable, por el ángulo en el que se le mire; sin embargo, ¿levantar pesas en ayunas? Hoy vamos a despejar las dudas de los beneficios o desventajas de hacerlo.

Primeras consideraciones

Cabe señalar que los organismos de las personas son distintos y, por ende, es importante este aspecto a la hora de determinar si es beneficioso o contraproducente realizar este tipo de entrenamiento en horas de abstinencia de alimentos.

Algunos estudios o artículos mencionan que es significativo realizar levantamiento de pesas en las mañanas y, mucho más, si no has consumido alimentos, puesto que aseveran que al no tener reservas de energía, el cuerpo en automático buscan las reservas, lo que genera que "pierdas grasa" con mayor rapidez.

Empero, como manifestamos al principio, cada cuerpo es distinto, así que no a todas las personas les funcionará de la misma manera. Si en caso funcione, se recomienda que no coloque demasiado peso, sino que acentúe sus esfuerzos en las repeticiones de los ejercicios.

Beneficios

1. Optimiza la sensibilidad de la insulina

Realizar levantamiento de pesas en horas de la mañana y sin alimentos hace que los niveles de insulina se encuentren más estables y, por ende, hay un mejor manejo de la energía. Así también, se observan mejoras en el sistema cardiovascular y los triglicéridos. Los niveles de colesterol (HDL y LDL) se mantienen más equilibrados, reduciendo los efectos del malo.

2. Regula la hormona del crecimiento

Estudios han determinado que GH conocida como la hormona del crecimiento se ve favorecida cuando se realiza entremaniento de madrugada, ya que protege el crecimiento del músculo luego de un entrenamiento duro.

Las investigaciones arrojaron información relevante, al respecto de este fenómeno. Tras una abstinencia de alimentos durante 24 horas, la hormona GH incrementó en promedio de 1300 % en el público femenino y 2000 % en, masculino.

Desventajas

. Bajo rendimiento y abandono de rutina

Como todo en la vida, se necesita de un proceso de adaptación para realizar ejercicios de esta forma en las primeras horas diurnas. Sino lo más probable es que se generen los efectos contrarios como apatía, dolor de cabeza, debilidad muscular y abandono de rutina propio por la no ingesta de alimentos.

Lo recomendable es que si estás decidido a desarrollar un entrenamiento como este, lo hagas de a poco y con una serie repetitiva. No coloques de frente mayor peso, sino de vez en vez ir aumentando los kilos correspondientes.

Asesoría especializada para un mejor entrenamiento con pesas

Como se recalcó con anterioridad, entrenar con pesas no es igual de beneficioso para todas las personas por igual, depende mucho del estado de salud y el organismo de cada ser humano.

Por ello, es recomendable que si estás dispuesto a iniciar este tipo de rutina debes primero acudir a un médico para que realices un chequeo general, seguidamente comunicarte con un nutricionista para que te dé una dieta adecuada posentrenamiento y finalmente con tu coach del gimnasio para que te regule el ejerciio con pesas.

De esta manera, conocimos los beneficios y desventajas de entrenar con pesas en las madrugadas y en ayunas. Recuerda que cada organismo es diferente y los efectos que se puedan notar en algunos no necesariamente ocurran con otras personas.