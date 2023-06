Hablemos de Salud: ¿La música influye en la pérdida de peso y en la realización de ejercicios?

26/06/2023 / Exitosa Noticias / Salud

Escuchar música, hoy en día, es un hábito muy provechoso, ya que ayuda a sobrellevar el estrés; pero sus beneficios trascienden mucho más allá. ¿Influirá en la pérdida de peso o en la realización de ejercicios? Estas son algunas de las interrogantes que resolveremos en el siguiente artículo.

Alimentación: ¿Ritmo lento o rápido?

De acuerdo a un estudio de la revista The Journal of the Academy Marketing Science, las personas que oyen música lenta y a bajo volumen suelen elegir alimentos saludables; mientras que si hacen lo contrario, escuchan música a alto volumen y rápida, la gente prefiere escoger alimentos ricos en calorías y poco saludable.

Otros factores

Asimismo, los anteriores no son las únicas formas en que la música influye en el comportamiento alimentario de las personas.

Según la revista Appetite existen otros aspectos igual de importantes.

"La percepción y evaluación de los alimentos, las diferencias individuales y culturales, y los factores ambientales externos, como la música de fondo, el olor y la impresión visual", precisa.

La música y el ejercicio

Muchas personas optan por escuchar música al hacer ejercicios, mientras que otras no. Más allá de los gustos o estilos de cada persona a la hora de realizar actividad física; el documental Trust me, I'm a Doctor, de la BBC, muestra un experimento con un grupo de personas en este sentido.

El ejercicio consistía en que 24 personas realicen una caminata rápida. A unos cuantos se les pidió que caminen 10 mil pasos con la ayuda de un podómetro (para que les ayude con la contabilidad de los pasos).

A otro grupo, le pidieron que realice la misma dinámica, pero escuchando una lista de música por el lapso de 30 minutos.

Los resultados fueron sorprendentes: los que habían caminado con música lo hicieron de manera "más enérgica" y, por lo tanto, redujeron su grasa corporal en un 2.4 %.

Por otro lado, los que caminaron sin música y, solo siguiendo indicaciones; no vieron grandes mejoras, ya que solo lograron reducir 1.8 % de porcentaje de grasa.

Otro estudio

Según la revista Women's Health, los beats por minuto (BPM) de una canción pueden lograr influenciar en el desarrollo del ejercicio.

En ese sentido, sugiere que los temas que acompañarán a las personas deben encontrarse en 120 BPM para ejercicios aeróbicos, 110 a 128 BPM en el caso de actividades con 'uso de fuerza' y 160 BPM para 'cardio'.

De esta manera, conocimos lo importante que es la música para acompañar actividades como comer o hacer ejercicios; ya que, es saludable para la pérdida de peso.