Gobierno de Taiwán y Exitosa entregaron una tonelada de víveres a la olla común 'Santa Lucía'

La ayuda para los más necesitados no se detiene y por ello, Exitosa y el Gobierno de Taiwán llegaron hasta la olla común 'Santa Lucía', ubicada en e anexo 12 de Vallecito, distrito de Lurigancho-Chosica.

El nombre de la olla común en por la fe que tienen a una santa del mismo nombre. Es así que, nuestro medio hizo la entrega más de 1 tonelada de alimentos de primera necesidad que beneficiarán a más a toda la comunidad, ya que la olla común alimenta a una gran cantidad de personas, especialmente a madres de familia.

Entre los alimentos que se entregaron se pueden mencionar las verduras como el camote y papa, así como también abarrotes como aceites, fideos, arroz, leche, avena, azúcar y menestras.

Exitosa llegó hasta la ollita común 'Santa Lucía' y pudo conversar con Adelina Aguilar, vocera de la olla, quien se mostró muy agradecida por toda la ayuda que su comunidad ha recibido, especialmente porque la ollita común alimenta a más una centena de personas.

"Es una alegría. Desde que nos avisaron que vendrían no he podido ni dormir de la alegría. Hoy han venido con los víveres para poder ayudar a dar de comer a mis personas vulnerables, a mis niños, a todas las personas. Todas las personas que vienen aquí son bienvenidos", sostuvo.

Los alimentos que Exitosa y el Gobierno de Taiwán entregaron en la olla común Santa Lucía servirá para alimentar a aproximadamente 150 personas, entre ellos 30 niños que ya se encuentran en la etapa escolar.

Adelina también contó que existen varios casos sociales de personas con discapacidad, quienes debido condición no pueden trabajar de forma normal y la olla común los provee de alimentos día a día. Además, pidió que la ayuden con algunas cosas que su comunidad no tiene.

"Como usted ve así se encuentra mi ollita, me falta techo para que no entre la lluvia, no tenemos congeladora para poder guardar nuestra verdura. No tenemos agua y desagüe, nos faltan muchas cosas", lamentó.