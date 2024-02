¿6 mil soles? Ambulante revela la exorbitante cifra que gana vendiendo huevitos de codorniz

Millones de personas viven del comercio ambulatorio en nuestro país y uno de los productos más populares es la venta de huevitos de codorniz. Sin embargo, lo que casi nadie conocía es que puede resultar como un negocio muy rentable ya que una comerciante dejó entrever que ganaba 6000 soles mensuales.

En un video que se volvió viral en TikTok, el colombiano Germán Mauricio Osorio estaba de visita en Perú, específicamente en Gamarra, y al encontrarse con una vendedora de huevitos de codorniz, le comentó que nunca antes había visto un emprendimiento tan novedoso.

Enseguida procedió hacerle algunos cuestionamientos a Saturnina (nombre de la vendedora). La mujer reveló que empieza a vender a las 10 A.M. y se retira a las 8:30 P.M., además comentó que el precio de los huevitos es de 5 unidades por 2 soles.

Sin embargo, lo más sorprendente llegó cuando reveló el precio 'al por mayor' al que ella compra los alimentos. Según Saturnina, el millar de huevos de codorniz le cuestan 12 soles y vende aproximadamente 800 cada día. German procedió a hacer cálculos y dejó una gráfica que indica que Saturnina ganaría aproximadamente 6 mil soles al mes.

El video se volvió viral en Tiktok rápidamente, ya que hasta el momento cuenta con 27 mil me gusta, cas 2 mil comentarios y se ha compartido 5 mil veces. Además, muchas personas quedaron sorprendidas por las ganancias que la vendedora ambulante percibe.

"Se equivocó la señora, imposible el millar a 12 soles", "Uno diciendo pobre señora y hoy me entero que el pobre soy yo", "No me cuadra, yo creo que no son 12 soles, es muy económico", "Yo compro el millar a 70 soles y no gano nada porque todo me lo como", "6000 soles por mes, mañana me pongo a vender", "Pilas Saturnina, que te están preguntando mucho y te van a poner la competencia", expresaron los usuarios.