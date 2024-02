Estadounidense canta coplas cajamarquinas y usuarios reaccionan: "Peruano de corazón"

Las redes sociales nos vuelven a sorprender con un peculiar video compartido en TikTok, donde un hombre estadounidense mostró su talento al cantar algunas coplas cajamarquinas en inglés, ya que no duda en demostrar cuánto ama al Perú.

El Perú ha ganado gran popularidad a nivel internacional por sus tradiciones, cultura, música, gastronomía, así como lo que muchos turistas realizan, una vez que pisan suelo peruano, visitar Machu Picchu, una de las maravillas del mundo, que guarda una gran historia.

En el material audiovisual, de solo un minuto y siete segundos de duración, se ve el preciso momento en que un estadounidense aparece frente a la cámara de su celular luciendo un look casual, pero lo que llamó la atención de todos fue que colocó sobre él un poncho tradicional de nuestro país, de color rojo.

Una vez posicionado, el extranjero empieza a señalar que está listo para poder celebrar el Carnaval de Cajamarca, y para ello ante se viene preparando aprendiendo algunas canciones típicas de esta festividad.

"Yo sé que parezco gringo, pero yo soy de Cajamarca. Yo tengo ojos azules, pero mi corazón es peruano. Quiéreme si te parece, si no, te vas a...", se escucha cantar al hombre delante de su esposa, una peruana que logró conquistarlo y enseñado a amar nuestra cultura.

"Pero peruano es mi corazón, ojalá alguien nos invite al carnaval de Cajamarca", se lee en la breve descripción del clip, que logró miles de interacciones y alrededor de dos millones de reproducciones.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir al extranjero por apreciar nuestras tradiciones, y ver que día a día comparte los momentos que vive al lado de su esposa peruana y las costumbres que va aprendiendo a su lado.

"Me asombra que no sabe hablar mucho, pero sabe bien las jergas peruanas", "Cajamarca la capital del carnaval peruano", "invitados a los carnavales de Cajamarca para el 2025, será en marzo", "excelente pareja de esposos, qué vivan los carnavales de Cajamarca, son lo máximo", "ya está bien entrenado", "la canción es así matarina matarina matarina de algodón si no llora tus ojitos llorará tu corazón", "pasa como cajamarquino", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.