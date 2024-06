Abuelita llora de impotencia al no poder prender una vela ella sola: "Soy una inútil"

30/06/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Las redes sociales nos vuelven a sorprender con un insólito video como el compartido en TikTok, donde una abuelita rompe en llanto por la desesperación de no poder prender una vela ella sola.

Con el pasar de los años, muchos no logran realizar las mismas actividades que realizaban cuando eran jóvenes, con gran rapidez y destreza, por lo cual se sienten "menos que otros" y sufren de depresión o tienen cambios emocionales como frustración, tristeza e incluso llegan a aislarse de los demás.

Desgarrador

En el material audiovisual, de solo 33 segundos de duración, compartido por una joven identificada como Valerie Loraine, se ve el preciso momento en que una mujer de avanzada edad está frente a su cocina a una parrilla y trata de encender una vela y el carbón para poder cocinar y degustar a todos con su sazón.

Sin embargo, comienza a llorar desconsoladamente al darse cuenta de que no puede encenderla y su hija Valerie trata de calmarla indicándole que ella la ayudará.

Mientras la abuelita se seca las lágrimas aprovecha en mostrar su frustración hasta el punto de asegurar que "se sentía una inútil" por no poder hacer algo tan sencillo ella misma.

"Todos vamos a llegar, acompañemos siempre a nuestros padres, abuelos, tíos, amigos de la tercera edad, etc., recordémosles siempre lo importantes que son para nosotros", se lee en la breve descripción del clip, que logró alrededor de 6 millones de reproducciones en la famosa plataforma china.

@valerielorainetarapoto Todos vamos a llegar a esa edad acompañemos siempre a nuestros padres, abuelos, tios, amigos de Tercera edad , etc y recordémosles siempre lo importante que son para nosotros 😭❤️ ♬ sonido original - Valerie Loraine

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en mostrarse conmovidos con la escena hasta el punto de pedir a los más jóvenes tener paciencia con sus mayores, ya que muchas veces les pedirán ayuda y apoyo emocional.

"Una vez mi abuelita lloraba porque le dio pena que la bañáramos, yo le dije 'abuelita usted me bañó de chiquita ahora me toca a mí'", "a esa edad se vuelven muy sensibles", "ellos se sienten frustrados al no poder hacer las cosas como antes", "todos llegaremos a esa edad, tengan paciencia", "ahora nos toca consentirlas", "solo nos queda decirle que no se preocupe y hablar con mucho amor", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo una abuelita lloraba desconsoladamente al no poder prender una vela para cocinar.