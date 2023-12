Abuelito vive emotivo reencuentro con su esposa tras un mes de hospitalización: "Amor verdadero"

29/12/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos los casos más conmovedores y enternecedores, como el compartido en X (antes Twitter) al ver cómo un abuelito de 103 años de edad muestra una gran emoción al reencontrarse con su esposa después de un mes de hospitalización.

Muchas personas deciden unir sus vidas para siempre al lado del "amor de sus vidas" y comparten grandes momentos juntos, así como memorables anécdotas, demostrando que a pesar de los obstáculos o problemas que tengan pueden salir adelante, "hasta que la muerte los separe".

Abuelitos se reencuentran

En el material audiovisual, de solo 31 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un abuelito apoyado en su andador esboza una gran sonrisa y trata de acelerar sus pasos para ir hacia los brazos de la mujer que siempre estuvo con él y le demostró amor incondicional: ¡su esposa!

Según la escena, la mujer volvió a su hogar tras pasar un mes hospitalizada, y por ello, él siempre deseó poder volver a verla y dejar como mensaje a las parejas más jóvenes que las promesas de "para siempre" no son solo palabras, sino compromisos que trascienden el tiempo.

Conmovedora escena

Cuando logra llegar hasta los brazos de su esposa, ambos se dan un beso y no dejan de sonreír sacando a relucir la gran conexión que se tienen.

"A veces te sacas la lotería cada día y no lo sabes", se lee en la breve descripción del clip, que logró miles de interacciones y alrededor de dos millones de reproducciones en las redes sociales.

Abuelo de 103 años recibe a su mujer tras un mes ingresada...



Feliz Navidad🎄 pic.twitter.com/bABBw2ebUp — 𝙎𝙤𝙧 𝙇𝙞𝙚𝙣𝙙𝙧𝙚 ™ (@Nosuspeleeis) December 23, 2023

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en mostrarse conmovidas con la escena y en recordar la importancia de amar y apreciar a las personas cercanas cada día y no esperar al último día de sus vidas para decirse cuánto se quieren.

"No podés no llorar, ese amor después de tanto tiempo", "el cariño de muchos años de convivencia y la importancia de la compañía en la gente mayor", "me encanta cómo intenta andar más rápido para abrazarla. Es verdad que el amor no tiene edad", "hombre de los que ya no se encuentran", "un amor verdadero", "cuánto amor y ternura", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en X.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo un abuelito mostró una emoción indescriptible al ver a su gran amor de regreso en casa tras estar un tiempo separados por su hospitalización.