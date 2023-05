"Con la diabla nadie se mete": Joven decide vengarse de su ex de forma peculiar

18/05/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Las redes sociales estallaron cuando se conoció el caso de una joven que descubrió la infidelidad de su pareja y decidió busca la mejor forma de conseguir su venganza.

"La venganza es dulce"

En el video compartido en TikTok, con el audio 'con la diabla nadie se mete, nos vemos en el infierno, mal parido' de una telenovela colombiana, la chica relata su anécdota, asegurando que, por haberle sido infiel, inscribió a su novio en el servicio militar.

"Cuando te hace cachuda entonces lo inscribes en el servicio militar", se lee en la descripción del breve clip que ha conmocionado a sus seguidores, quienes no dudan en aplicar la misma estrategia para que sus parejas 'no saquen los pies del plato'

En las imágenes se ve cómo la joven ingresa a la página virtual del Ministerio de Defensa del Perú, para que el 'traicionero' forme parte del servicio militar como castigo radical por su engaño.

¿Cómo reaccionaron los seguidores en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia y generó cientos de comentarios de personas que tomaron con buen humor la escena y la idea peculiar de la joven por buscar venganza tras descubrir la infidelidad de su novio.

"¿Qué se necesita?", "ideas para asustar a mi hermano", "te pueden llevar presa. Eso es ilegal", "es un orgullo servir a la patria, aunque sea forzado", "para 'Magaly TV: La Firme'", "o le cambias su local de votación y lo mandas hasta el otro extremo de tu ciudad", "no me den ideas, por favor", "no me ha tocado, pero esperen y verán", "bueno, si TikTok mismo me da ideas para que negarme", "el mío se fue solito", "los que dicen que demandan si ella lo hace desde la computadora de él y en la casa de él no tiene pruebas jsksks", "por malcriado", "yo con una demanda por usurpación de identidad en la mochila", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en el video compartido en TikTok.

¿5 maneras de afrontar un corazón roto?

Afrontar un corazón roto debido a una infidelidad no es tan fácil al principio, pero nada es eterno. Aquí te enseñaremos cómo hacerlo.

1. La sinceridad, ante todo. Si sientes que ya no es lo mismo en tu relación, por más que hayas intentado de múltiples maneras mejorarla, es mejor decir: "aquí la dejamos".

2. No esquives el dolor. "Ojos que no ven, corazón que no siente" no es lo acertado en estos casos. Si te fueron infiel la tristeza y la decepción son emociones recurrentes que no se pueden evitar; pero esquivarlos o negarlos no te ayudarán en nada.

3. Replantearte por qué quieres continuar.

4. No te victimices. Al sentirte traicionado por tu pareja muchas veces te conlleva a la victimización, en reprocharle al otro la conclusión de tu relación. Sin embargo, no miras más allá de tus ojos y no te autoanalizas en qué fallaste o qué circunstancias conllevaron a que se desencadene este proceso.

5. Sé resiliente. Terminar con tu pareja no significa que se te acabe el mundo.