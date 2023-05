Amor del bueno: Perrito interrumpe competencia de Jiujitsu para defender a su dueño

08/05/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Un perro de raza adulta fue protagonista de un vídeo en medio de un torneo de la disciplina deportiva Jiu-jitsu. Esto ocurrió porque pensó que su amo, el cual concursaba, se encontraba en peligro. Prontamente el vídeo se hizo viral en Tiktok.

Nuestras mascotas suelen protagonizar curiosos episodios a lo largo de su vida, de las cuales muchas veces lo hacen por instinto. Y es que cuando se trata de defender a la persona con la cual comparten momentos diariamente, ellos automáticamente muestran lealtad.

Can ingresó a defender a su dueño

El dueño de este can, quien se encontraba con uniforme blanco se halla en el suelo enfrentándose a otro de uniforme azul, tal cual se ve en el material audiovisual, y fue en ese momento, en plena competencia, cuando su mascota entra a la alfombra y se echa sobre él. Esto causó asombró y generó ternura en los árbitros, quienes entraron inmediatamente para retirarlo. Posterior a ello, los contrincantes continuaron con la competencia.

El vídeo fue subido por el usuario @lacasadelanimal, quien cuenta con más de 21 mil seguidores por los tiernos vídeos que sube de diversas mascotas haciendo alguna travesura o al lado incondicionalmente de sus amos. En la descripción se lee ''Tranquilo papi, he venido al rescate!'' lo cual vuelve más amigable la reproducción del vídeo.

Además de ello, la publicación ha generado más de un millón de ''me gusta'', un poco más de 102 mil comparticiones y casi tres mil comentarios, de los cuales, muchos muestran su lado más sensible ante la acción del can mientras que otros usuarios muestran su lado más gracioso.

"El perro: 'No peleen'", "El perro: 'De mejores sitios me han sacado'", "El perrito: 'Por favor, no le pegues a mi papá'", "Yo claramente veo que ganó el perro", "Eso es amor verdadero", ''el perro: están jugando sin mí, yo creo que no'', ''el perro: no me voy, me llevan'', El dueño: Firulais si ves que voy perdiendo te metes. Firulais: no digas mas!'', ''El perrito: oye no hagas eso por favor'', ''amo a ese perro!!!'', ''Suelta a mi papi, por favor'' son algunos de los comentarios que los usuarios dejaron en la dulce publicación.

Amigo fiel

No cabe duda que el perro es el mejor amigo del hombre, por lo que estará incondicionalmente a disposición de su amo, a quien espera con mucha emoción y felicidad en casa. Una muestra de ello es lo visto en el vídeo de TikTok.