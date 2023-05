"Un corazón noble": Niño buscó la forma de proteger a su perrito del sol

Debido al intenso calor que se vive en algunas ciudades, las personas buscan la forma de protegerse de los rayos ultravioleta y también a sus seres queridos, así como a sus pequeñas mascotas. Es así como un video publicado en Facebook enterneció las demás redes sociales y medios de comunicación, por mostrar la peculiar idea de un niño para cuidar a su mascota.

En la imagen compartida en redes sociales se aprecia cómo un niño busca la forma de proteger a su adorable perrito del intenso calor de su región y mantenerlo fresco en todo momento. Por ello, trató de colocar una sombrilla sobre su cabeza, amarrándolo con una soga.

Asimismo, la escena conmovió a todos porque el niño trató de proteger a su mascota, pero a él no se le ve que use alguna gorra u otro objeto para protegerse de los rayos del sol. Si bien no necesitó de toda la tecnología del mundo ni de los mejores productos, se las arregló bastante bien para mantenerlo seguro.