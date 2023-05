"¡Ellos también merecen ser felices!": Perritos callejeros son sorprendidos con comidas estilo gourmet

06/05/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En las redes sociales encontramos distintas historias conmovedoras donde las mascotas son los protagonistas. En algunos videos se visualizan el buen trato y cuidado que reciben muchos animalitos que tienen un dueño y un hogar donde ser acobijados, sin embargo, no todos tienen la misma suerte. Es así como el material audiovisual publicado por la cuenta de @bezato, en la reconocida plataforma asiática, TikTok, generó conmoción entre sus seguidores por el noble gesto de un joven hacia los perritos abandonados.

"Ellos merecen ser felices también"

En el breve clip se ve cómo un joven recorre las calles de su ciudad para buscar a los perritos que se encuentran abandonados a su suerte para poder brindarles un plato de comida, pero no solo croquetas, sino unos platillos bien elaborados con comida de gran calidad, ¡al estilo gourmet!

En distintos videos subidos en TikTok, se ven platos como sushi elaborado con zapallo, camote y pescado, productos aptos para la alimentación de los animalitos, así como una jugosa carne acompañada de vainita, y otras verduras cocidas; enrollados de carne con arroz y distintos platillos que buscan consentir y calmar el hambre que tienen estos indefensos animalitos que viven en las calles.

En la descripción del video se lee: "alegrando corazones", material que muchos internautas han compartido por la solidaridad y empatía que demuestra el joven protagonista.

¿Cómo reaccionaron los seguidores en TikTok?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir el tierno gesto del joven hacia los perritos callejeros.

"Excelente corazón, que Dios te bendiga", "eres muy bueno, amigo", "qué alegría cómo comen los perritos, bendiciones", "divino y ese corazón fantástico", "me da tristeza ver cómo se acercan con miedo", "juro que trabajaré durísimo para poder hacer lo mismo con los gatitos y perritos", "sentí ganas de llorar pero de felicidad, que Dios te bendiga siempre", "pobrecito, tenía mucha hambre", "me duele el alma cuando no se quieren acercar por miedo", "que aproveche y muchas gracias por ayudarle", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en TikTok.

Otro caso de empatía hacia los animalitos de las calles

En el video publicado por la cuenta @oluninezn, en la reconocida plataforma de TikTok, se ve a una joven en una moto lineal y se detiene cuando ve a un adorable perrito durmiendo en la calle para darle la comida que llevaba consigo.

Comienza a llamarlo, y el 'amigo peludo' voltea cuando escucha que le dará comida. Al momento de pararse y dar unos pasos, la joven se percata que el animalito tiene una de sus patas mal, y por ello cojea. Es así como muestra la cruel situación que pasan los perritos abandonados en las calles y llamó a la reflexión para no dejarlos solos ni dejar de lado sus responsabilidades cuando se tienen mascotas en casa.