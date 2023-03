Argentinos se sorprenden al probar ceviche por primera vez: "Una maravilla, está increíble"

08/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Varios extranjeros visitan Perú para probar la comida peruana, debido a que es valorada mundialmente. Este fue el caso de un grupo de argentinos, quienes fueron a un mercado para probar ceviche por primera vez. El momento fue grabado y publicado en la red social de Tik Tok, además fue difundido en varias redes.

En la grabación se observa al joven argentino pedir un plato de ceviche y, tras ser atendido, decir: "Wow, qué maravilla". Tras ello, otra ciudadana extranjera indica que es una comida "simple". Enseguida, uno de sus acompañantes añade que "para un peruano esto es la sencillez máxima".

"Para uno que viene de afuera es como de alto nivel", "Mucha cantidad para uno solo", "Es la famosa sazón peruana", fueron algunos de los comentarios de los jóvenes extranjeros, quienes se emocionaron al probar por primera vez el ceviche en Perú.

Asimismo, luego de probar un bocado del ceviche, la mayoría de los ciudadanos argentinos, que se juntaron para comer el 'ceviche carretillero', calificaron dicha comida como "riquísimo".

"Me gusta el sabor del ceviche, es muy rico, pero la textura del pescado no es mi favorito", "Para mi lo mejor es la leche de tigre", "Una maravilla, es demasiado rico", "Me encanta el camote", "Es riquísimo, bueno, suave, se deshace en la boca el pescado, está increíble", indicaron los jóvenes argentinos.

Reacciones de usuarios al ver que argentinos prueban el ceviche

Tras ser difundido el video en la cuenta de Tik Tok, los usuarios de dicha red social se manifestaron acerca de las reacciones de las personas argentinas al comer el ceviche y los halagos que recibió el plato bandera del Perú.

"Me sorprende que solo los peruanos creamos que es un plato sencillo", "Este tipo de ceviche es mucho mejor que el de los restaurantes", "Como la chica va a comer con tenedor, se le va el jugo (risas)", fueron algunos comentarios en la publicación.