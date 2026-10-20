ARMYs podrán visitar los Pantanos de Villa con guía inspirada en el recorrido de Jungkook

20/10/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Tras su paso por el Perú, el integrante de BTS, Jungkook, recorrió diversas partes de Lima al igual que sus compañeros del grupo de K-pop. Uno de sus visitas más destacadas fue la realizada a los Pantanos de Villa, en Chorrillos. Ahora, las ARMYs, como se denominan a las fanáticas de la agrupación, podrán disfrutar de una guía en el refugio de vida silvestre inspirada en lo que hizo el cantante.

ARMYs podrá replicar recorrido de Jungkook en los Pantanos de Villa

A través de sus canales oficiales los Pantanos de Villa anunciaron el 'Humedal Villa Fest' Edición ARMY con el que invitan a las fans de la agrupación asiática a vivir esta experiencia inspirada en el universo BTS.

"¡ARMY, llegó el momento de encontrarnos! Ven con tus amigas y disfruta de freebies, dinámicas y un recorrido especial inspirado en la visita de Jungkook al Humedal", se lee en el post compartido en su cuenta oficial de Instagram del recinto natural.

El evento se llevará a cabo el próximo sábado 24 y domingo 25 de octubre de 8:30 a.m. hasta las 5:00 p.m. Además, les indicaron a las fans de Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook que contarán con la opción de disfrutar de una entrada promocional de S/5 incluyendo el guiado para ello deberán mostrar su ARMY Bomb o photocard.

Regalos, juegos, bailes y más en el evento dirigido a ARMYs

También señalaron en la publicación que las primeras 30 asistentes tendrán la oportunidad de recibir freebies, obsequios inspirados en BTS. A ello se sumarán bailes, juegos dinámicas y una feria de emprendimientos temáticos.

¡Prepara tus photocards, reúne a tu squad y vive un fin de semana inolvidable junto a otras ARMY!", se lee al final de la descripción de la publicación de los Pantanos de Villa.

Recordemos que en su visita, el intérprete de Corea del Sur tomó fotografías a la entrada del lugar, luego capturó su paso por el denominado circuito Génesis, también el Embarcadero y también registró parte de la vida silvestre que habita en el humedal desde la totora hasta las aves.

A través del 'Humedal Villa Fest' Edición ARMY, los Pantanos de Villa invitaron a las fans de BTS a visitar el refugio de vida silvestre y realizar el mismo recorrido que realizó Jungkook, integrante de la agrupación surcoreana, durante su estadía en Lima para brindar junto a sus amigos tres recitales en el estadio San Marcos.