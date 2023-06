¡Atrapada! Google Maps pone al descubierto a una joven reuniéndose con su ex

05/06/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Las redes sociales nos sorprenden una vez más con un caso peculiar compartido por la cuenta de TikTok, @paomuma, donde una joven nos cuenta cómo las fotografías satelitales de Google Maps, la delató con todo el mundo, mientras se reconciliaba con su expareja.

¡Los dejaron al descubierto!

Google Maps es un servidor que nos permite descubrir imágenes satelitales para ayudarnos con el desplazamiento en el tráfico a tiempo real, pero esta vez, el video compartido en distintos medios de comunicación nos muestra un recorrido por las calles de la Universidad de Veracruz, hasta llegar al punto donde dos jóvenes se ven conversando muy de cerca y cariñosamente.

Según la dueña de la cuenta, Paola Muñoz, el material audiovisual se volvió viral debido a que el joven que se encontraba junto a ella no era su actual pareja, sino un exenamorado, con quien buscaba aclarar las cosas y ver si le daba una nueva oportunidad.

"Google Maps no a pasado por mi casa desde hace 10 años, pero qué tal tomando fotos incómodas", se lee en una de las respuestas que dio la joven a uno de sus seguidores, que se mostró sorprendida por la escena.

En otras de sus publicaciones, la joven señaló que sí logró volver con el chico y toman como una hilarante anécdota la escena y que fue como una "señal para saber que debían estar juntos".

¿Qué dijeron los seguidores en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió viral y generó miles de comentarios de personas que se mostraron sorprendidas por la escena protagonizada por ambos jóvenes y por el hecho de que Google Maps delatara casos similares, hasta el punto de señalar que "ya no están seguros de hacer ciertas acciones en las calles".

"Yo descubrí que mi ex me engañaba por Google", "yo salgo comiendo pozole", "atrapada", "me da miedo buscar mis lugares concurridos", "si lo sabe Dios, que lo sepa todo el mundo", "noooo hermana no te tocabaaaa jajaja", "ya no se puede salir a gusto", "yo intenté hacer lo mismo porque también nos vio el carro ese cuando éramos novios", "me pasó lo mismo con mi ex y me fue a buscar a escondidas al colegio", "ya nos delató", "ya ni privacidad tenemos", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en TikTok.

De esta manera, algunos usuarios se mostraron preocupados por sentirse intimidados y ver que ya no tienen intimidad cuando salen a las calles, por miedo a ser captados por Google Maps, como esta joven pareja.