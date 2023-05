¡Inaudito! Joven terminó su relación con extenso mensaje, pero recibió inesperada respuesta de su novio

Una joven de Quilmes, Argentina, contó a través de su cuenta personal de Twitter, que decidió escribirle un mensaje a su novio para decirle que terminaba la relación, pero no esperaba su insólita respuesta.

La mujer argentina señaló que había preparado un largo texto para explicarle, 'de manera políticamente correcta', a su pareja que lo estaba dejando.

Asimismo, se aprecia en la imagen que lo escrito, por la joven usuaria de Twitter ("muyAgustina"), es una forma muy inusual de contarle a su novio que su relación no da para más.

"Te quiero mucho, claro que si. Aunque hoy no puedo ni ser objetiva porque te quiero más de lo habitual, te extraño aun cuando te veo y te siento en el medio de la boca del estómago. Ahí donde antes me hacía cosquillas la felicidad y hoy el cuerpo me recuerda que tengo que dejarte para volver a estar bien", se lee.

Por otra parte, en el extenso texto aseguró que desde hace tiempo dejó de sentir el amor hacia su pareja y que por ese motivo ha tomado la decisión de acabar con su noviazgo.

"Que con vos no va a poder ser porque ya no lo siento así. Ya no te siento así. Ya no estás, aun cuando estás. Ya no sos el brillo de los ojos y la sonrisa porque si. Hoy sos la ansiedad y la incertidumbre. El miedo y la angustia. La distancia y los vidrios que me cortan los pies cuando...", añadió.