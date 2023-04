07/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

El cine es uno de los lugares más comunes para acudir en compañía de amigos, familia, pero, sobre todo, de esa persona especial. Este fue el caso de una pareja de jóvenes que acudió al estreno de "Super Mario Bros. La película" disfrazados de los icónicos Mario Bros y la Princesa Peach.

Por lo general, las románticas citas van acompañadas de canchita y gaseosa, aunque hay algunos que deciden ponerle una pisca de aventura. Así fue como se les captó a los románticos jóvenes bajando las escaleras de un popular cine para acudir rápidamente a ver una de las películas más esperadas del año.

La llegada de Mario Bros a la pantalla grande era ansiada por los miles de seguidores del videojuego, quienes desesperados por saber cómo se iba a desarrollar el filme animado no dudaron en asistir a los primeros días de estreno.

En el video compartido vía TikTok por el usuario @parzigy, se ve a un chico disfrazado del inconfundible amor de Mario, la Princesa Peach; y curiosamente, la chica lleva puesto el uniforme del distintivo fontanero.

Pareja se disfraza de Mario y la Princesa Peach

Así fue como llegaron disfrazados al cine una pareja de jóvenes entusiasmados por el estreno de "Super Mario Bros. La película".

Opinión de los usuarios

Los usuarios de la popular plataforma china no dudaron en dejar sus comentarios llenos de reacciones divertidas y de ternura.

Algunos de los comentarios fueron: "No aspiro a menos en esta vida", "No dejó ni el reino Champiñón", "Estas parejas son las más bellas", "Me di cuenta de lo mucho que quería tener novio", "¡Qué belleza!", "Me tocó soportar".

¿De qué trata la nueva película de Mario Bros?

La trama de la película sigue las aventuras de dos hermanos llamados Mario y Luigi, quienes se embarcan en un viaje a un mundo desconocido con el fin de rescatar a la Princesa Peach de las garras del malvado Rey Bowser.

Sin embargo, el camino hacia su meta no será fácil, ya que tendrán que enfrentarse a un gran número de setas animadas y otros obstáculos peligrosos, incluyendo rutas de ladrillos y castillos. Los dos hermanos deberán superar estos desafíos si quieren tener alguna posibilidad de éxito.