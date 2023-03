Hombre causó sensación en redes sociales al hacer un camino de piedras en Puente Alipio

15/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

¡Las redes sociales lo llaman un héroe sin capa! Un hombre se ha convertido en tendencia al ser visto en un video de TikTok donde hace un camino de piedras para que las personas pasen debido a una parte inundada del Puente Alipio.

Según se muestra en el clip, con la música de fondo de "Soy provinciano" de Chacalón y la Nueva Crema, el hombre se encontraba descalzo, con una escoba en mano y recogiendo el agua empozada con un balde, por lo cual un transeúnte decidió compartir su acción a través de las redes sociales, causando la sorpresa de muchos.

Además, en el video se ve cómo mujeres, hombres y niños hacen uso del camino que realizó este peruano para agilizar el paso de todos en el lugar, mientras que el señor hace todo su esfuerzo para retirar todo el charco y ayudar a los demás a no llegar tarde a sus destinos.

Como se recuerda, en los últimos días, el Perú viene registrando intensas lluvias y generando conmoción en distintas regiones debido a la presencia del ciclón Yaku. Por ello, muchas personas se han visto en la necesidad de crear estrategias para evitar llegar mojados a sus trabajos y ver sus viviendas inundadas. Sin embargo, se han viralizado videos donde los peruanos tratan de sacar una sonrisa a los demás con sus peculiares acciones bajo la lluvia, así como ir donde sus parejas contra todo pronóstico climatológico.

Usuarios reaccionan

Los seguidores de la cuenta de @lexithoruiz30 no dudaron en comentar el actuar de este hombre, señalando que deberían de darle una contribución económica y aplaudiendo su "generosidad" con las demás personas.

"No se olviden de dejar sus monedas por favor trabajo es trabajo", "con sencillo por favor que el agua no se va sola", "no se olviden de pagar", "el de la scooter podría a ver hecho plata", "que admiración(...) eso es Perú, hacemos negocio en todo", "esa mi gente peruano (...) ingenioso", "todo trabajo es digno, no se olviden de por lo menos agradecer", "gracias a quién puso las piedritas todos pasan por ahí, espero que todos les dejen una moneda", "el ingenio que tenemos no se compara con nada", "cuánta creatividad, cuando hay necesidad, felicito a la persona que realiza esta labor", "la gente debe ser más empático y dejar unas monedas para el señor que está trabajando para que no mojen sus zapatos. He dicho", fueron algunos mensajes que dejaron en el video de TikTok.