Brunella Torpoco: Salsera revela la sorprendente cifra que gastó en cirugías estéticas

Brunella Torpoco es una de las salseras más resaltantes hoy en día y por ello "Magaly TV, la firme" presentó un informe sobre la chalaca, en la cual reveló cuánto dinero ha invertido en cirugías estéticas con el objetivo de mejorar su imagen ahora que forma parte del medio del entretenimiento.

¿Cuántas cirugías se ha realizado Brunella?

La cantante chalaca empezó resaltando que siempre ha sido muy reservada en su vida privada, pero que no tiene problemas en revelar que se ha realizado cirugías, esto por respeto a su público.

"Yo siempre desde que empecé mi carrera musical siempre he sido transparente y siempre he dicho mis cosas. No soy de contar mi vida privada, pero en esta oportunidad, si la gente me lo ve (retoques estéticos), tengo que contarlo. Ya somos varias reencauchadas, pero si nos queda bien, pues felicidades", empezó diciendo.

Seguido de eso, la reportera le consultó sobre si ha hecho cuentas de cuánto ha gastado en su cambio físico, a lo que Brunella no dudó en revelar que el monto gastado es de $6,000.

En otro momento, la Torpoco dijo que se ha sometido a varias cirugías en la cara, tales como bichectomía, además de usar rellenos en cejas y nariz.

"Me quité las bolitas de bichar porque si tu buscas mis fotos de hace años, verdaderamente parezco Quico. Cuando comencé a salir en la tele me di cuenta como se veían mis cachetes", comentó entre risas.

Seguido de eso, la cantante explicó que hace un tiempo pasó por una mala praxis que le dejó una ceja algo deforme, pero ya la ha corregido con inyecciones de ácido.

"Siempre me han gustado bastante mis cejas pero he tratado de mejorarlas. Hace un tiempo me hice algo y quedaron chuecas, por eso ahora me las acabo de arreglar con hialurónico, el cuál también uso en la punta de la nariz y los labios", reveló.

Finalmente, dijo que su cuerpo no es obra de Dios, sino el cirujano, ya que tiene un aumento de busto y una lipotransferencia.

"Hace poco que me he operado los senos. Ahora mi talla es 32 (...) También me hice una lipo, no fue una completa porque solo que me saqué grasa del estómago y me la pusieron en el derrier" concluyó.

Es así que, Brunella Torpoco se sinceró sobre sus cirugías estéticas; ya que según ella misma, ha gastado más de 6 mil dólares para mejorar su aspecto físico.