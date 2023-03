Yahaira Plasencia se defiende de críticas tras decir que es la única peruana que hace salsa

08/03/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Yahaira Plasencia continúa en el ojo de la tormenta tras afirmar, en una entrevista con el canal de YouTube "Tobi Te Ve", que era la única peruana haciendo salsa, desmereciendo el mérito de otras cantantes como Daniela Darcourt, Amy Gutiérrez, Brunella Torpoco, entre otras.

"Sobre todo para este género de la salsa que siempre ha estado liderado por hombres, ahora hay una mujer... Soy la única mujer, la única peruana, la única mujer haciendo salsa, haciendo música tropical y eso es un premio para mí", mencionó la popular 'Reina del totó' previo a la última gala de Premio Lo Nuestro 2023.

Yahaira Plasencia intenta rectificarse

Ante las críticas de los cibernautas, Yahaira Plasencia usó sus redes sociales para aclarar sus declaraciones en "Tobi Te Ve". La expareja de Jefferson Farfán aseguró que se refería a la categoría donde estaba nominada, ya que no había otra mujer en dicho grupo.

"No suelo aclarar ninguna noticia sobre mí, pero esta vez es necesario hacerlo por el respeto, cariño y admiración que le tengo a cada una de mis colegas, a todas las mujeres que vienen haciendo salsa en el Perú. Cuando yo me refería a que soy la única mujer que estaba haciendo salsa, me refería a la terna donde estaba nominada, porque, como ustedes han visto, eran puros hombres", dijo.

¿Qué dijo Yahaira Plasencia sobre el trabajo de otras salseras?

La 'Reina del totó', Yahaira Plasencia, resaltó el talento que tienen sus compañeras salseras. "Cada que he podido mencionar, en el extranjero o en el país, sobre el talento en el género de la salsa en el Perú, siempre trato de resaltarlo y saben el cariño y respeto que les tengo a cada una de ellas", finalizó la expareja de Jefferson Farfán.

¿Existe una rivalidad entre Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt?

En 2020, Daniela Darcourt reveló que tenía algunas discrepancias con Yahaira Plasencia, esto debido a que la expareja de Jefferson Farfán tenía actitudes nada agradables en el programa "El artista del año".

"A mi sí me molestaron ciertas actitudes, pero hay muchas historias detrás del telón que no tenemos necesidad de contar", reveló Daniela Darcourt en una entrevista con Julián Zucchi.

"En la temporada que ella estaba, me hicieron ensayar y, en la madrugada de ese mismo día, me llamaron y me dijeron que no. Luego mi jefe de prensa me dijo que Yahaira había puesto como condición que, si yo iba, ella no lo iba a hacer y eso me molestó mucho", agregó. Esta actitud de la 'Reina del totó' fue algo que fastidió a la intérprete de "Señor mentira".