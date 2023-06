"Pipí de la mañana": Sebastián Ligarde sorprende al revelar su "secreto de belleza" en un polémico video

28/06/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Circula en redes sociales de "Amor y Fuego" un video de Sebastián Ligarde donde se jacta de lo rejuvenecida que se ve su piel pese a la edad. Sin embargo, nadie esperaba que confesara el truco detrás de su cuidado y revelara el producto que ocupa por las mañanas para su tratamiento facial.

¿Qué dijo Sebastián Ligarde?

El reconocido actor mexicano ha vuelto a obtener relevancia en la escena peruana tras el anuncio de su trabajo en la novela nacional "Luz de Luna 3". El artista de casi 70 años es recordado por su icónico papel de Memo en "Quinceañera" y repite el antagónico en la producción de Michelle Alexander.

En el video compartido por las redes sociales de "Amor y Fuego" se escucha al actor jactarse de su rostro: "Esta es mi verdad, no hay filtros, no tengo una sola cirugía, yo no tengo cortes en mi cara, yo no me pongo botox. Este soy yo", comienza señalando.

"Lo único que uso en mi cara es un poquito de mi primer pipí de la mañana, eso es todo", revela finalmente Sebastián Ligarde.

¿Orinoterapia?

Y es que, por más extraño que suene, este tipo de prácticas tienen un nombre y se les denomina 'orinoterapia', con la cual muchas influencers y personas han afirmado encontrar beneficios y bondades en el uso del orine para rejuvenecer el rostro.

Según se puede encontrar en internet, para realizar esta práctica es tan sencillo como ocupar un poco de 'pipi' y frotarla suavemente en el rostro para luego enjuagar.

Sin embargo, no recomendamos seguir este tipo de 'trucos de belleza', pues podrían resultar contraproducentes y generar más manchas y afecciones en la piel.

Los dermatólogos y expertos en cuidado de la piel han expresado su preocupación ante este tipo de prácticas, destacando que no existen estudios científicos que respalden sus supuestos beneficios y que el uso de la orina en la piel puede ser perjudicial.

A pesar de las advertencias, la revelación de Sebastián Ligarde ha causado revuelo en las redes sociales, generando todo tipo de reacciones y comentarios. Mientras algunos se muestran escépticos ante esta práctica, otros muestran curiosidad e incluso hay quienes la defienden y aseguran haber obtenido resultados positivos.

Sebastián Ligarde, con su revelación controvertida, ha puesto en primer plano la discusión sobre los estándares de belleza y los métodos extremos que algunas personas pueden emplear en su búsqueda de la juventud eterna. Sin embargo, es fundamental recordar que la salud y el bienestar deben ser siempre la prioridad, y es importante consultar a expertos antes de probar cualquier práctica que pueda comprometerlos.