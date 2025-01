Destrozan el auto de un hombre por dejarlo estacionado frente a una casa: "Fue horrible"

Una persona dejó su vehículo frente al garaje de una casa y los dueños de la vivienda le destrozaron el auto. La escena generó polémica en las redes sociales por la inesperada acción de los vecinos.

Un inesperado acto generó gran revuelo en las redes sociales. Según las imágenes difundidas se ve el preciso momento en que a metros del Club San Martín, ubicado sobre la calle Lope de Vega al 2500, en la provincia de Buenos Aires, se realizaba una fiesta a la que asistían decenas de jóvenes, incluido Matías Berdini.

Matías se encontraba emocionado de poder festejar con sus allegados, por lo cual, decide bajar de su auto, un Ford Focus blanco, en un espacio libre que encontró cerca. Sin embargo, no se dio cuenta de lo que iba a suceder pronto con su querido vehículo.

Al salir de la celebración se entera de que un grupo de personas estaban furiosos y tomaron una radical decisión con su auto porque estaba 'cuadrado' frente a sus viviendas y les impedía la salida.

"Cuando me avisaron por altoparlante (en medio del evento), salí y me encontré con la escena. Fue horrible", dijo Matías al medio argentino TN.

Matías vio cómo esas personas empezaban a destruir su auto hasta el punto de dejar roto los vidrios de adelante y de atrás, uno de los espejos del costado y gran parte del capot y el baúl.

El hombre intentó detener la agresión a su automóvil, pero los vecinos no detuvieron sus ataques y comenzaron a insultarlo. En cuanto vio que los ataques se comenzaron a detener, se subió al carro, pidió perdón y se retiró del lugar antes de que la furia retornara.

"Cuando salí me estaban esperando y lo único que me salió hacer fue pedir perdón, subirme al auto e irme lo más rápido que pude", expresó a Infobae, asumiendo su culpa por haberse estacionado en un lugar que no debía, pero asegurando que lo hizo por la noche y no se percató de ninguna señalización.