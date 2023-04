¿Cansado del robo de celulares? Joven causa polémica por peculiar truco para evitarlo

31/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En la plataforma de TikTok encontramos distintos videos de trucos y consejos para el hogar, cocina o de salud, pero esta vez, el clip compartido por @gustavito_payan, un joven motociclista colombiano, sorprendió a todos por usar navajas alrededor de su celular para evitar un robo.

El joven colocó navajas alrededor de su celular para herir a los ladrones que intenten robarlo.

"A tomar precauciones"

Ante la ola de delincuencias, el joven no dudó en emplear el curioso truco para evitar que su motocicleta sea robada.

"¡Qué curioso!. De verdad, con tanta inseguridad, este truco está muy, pero muy bueno. Si alguien quiere tomar tu teléfono, pues se va a llevar un recuerdito", comenta el joven de la cuenta del TikTok.

"Aplicaré la estrategia": reacciones al video

Como era de esperar, cientos de comentarios no tardaron de llegar en el video compartido en la plataforma china.

"Buena idea, gracias", "es que ya no sabemos cómo defendernos", "recuerdo la vez en que puse compras y aguja en mi mochila, ahí mismo puse mi celular", "acá en Argentina vamos a hacer lo mismo", "se ve satisfactorio", "muy bueno", "trabajo de delivery, a aplicarla", "sirve para ponerlo en los retrovisores a ver si los moteros se acercan", "están graves las cosas en Colombia", "procede a poner autodestrucción en el celular", "lo último en tecnología", "después un teléfono bomba", comentaron algunas personas que se encontraban asombradas por el truco y en favor de la estrategia del joven.

Sin embargo, también aparecieron usuarios que no apoyaban el método por encontrarlo inseguro para el mismo motociclista, debido a que las navajas podrían cortar sus manos.

"Y que te olvidas de que pusiste ahhh", "proceden a ponerse guantes y se dan cuenta que también les tapan las huellas", "ahora usaremos guantes de cuero", "hasta me dolió pensarlo", "yo caigo en la misma trampa, me corté los dedos", "me rebano el dedo de a gratis lavando los trastes, todo sea por un perro celular", "¿un accidente?", señalaron en el video.

Otro caso en Perú

A través de TikTok, un hombre peruano compartió un curioso video en el que se puede observar cómo una moto se encuentra estacionada a los exteriores de la casa del dueño, pero un detalle resaltó.

Resulta que aunque a simple vista todo parecía transcurrir con normalidad, cuando la cámara enfocó la escena, una cuerda colgaba desde el balcón del hogar y del otro lado estaba amarrada al vehículo.

Es así que el usuario ganó 'me gustas' al evidenciar todo lo que se les ocurre a los ciudadanos con tal de estar alertas a cualquier intento de robo.