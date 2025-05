Ministro de Defensa asegura que no se habían identificado grupos hostiles en Pataz previo a su gestión

Este lunes 12 de mayo, el ministro de Defensa, Walter Astudillo, asistió al Congreso de la República, específicamente a la Comisión de Defensa para responder por las acciones militares que se tomarán en Pataz a raíz del asesinato de 13 mineros de la minera Poderosa.

Durante las preguntas de este equipo de trabajo, presidido por Adriana Tudela, el titular de Defensa se refirió a diversos temas como la elección de Robert Prevost como el nuevo Papa León XIV y de paso aprovechó la oportunidad para pedir unión a todos los peruanos.

Sin embargo, una de las respuestas que más sorprendió es cuando Walter Astudillo indicó que no hubo anteriormente intervención de militares o de las Fuerzas Armadas ya que cuando asumió su cargo como ministro de Defensa no se le informó sobre la presencia de grupos hostiles a pesar de los graves hechos criminales registrados con anterioridad.

Fue recién tras el asesinado de los 13 mineros, cuando el gobierno de Dina Boluarte, a través de la cartera de Defensa, que se ordena tomar el control de Pataz mediante la presencia militar y policial.

"Para tomar acciones de orden interno, primero tiene que determinarse la existencia de grupos hostiles. Desde el primer día que asumí el cargo se me explicó que no se había determinado la existencia de grupos hostiles en Pataz, por lo tanto no era conveniente esa medida", inició.