Pablo Ceppelini se defiende tras críticas de los hinchas de Alianza Lima: "Hay que tener memoria"

Los hinchas de Alianza Lima no se encuentran para nada contentos con los últimos resultados obtenidos tanto en el Torneo Apertura como en la Copa Libertadores. Luego del último empate ante Atlético Grau en el Estadio Nacional, las dudas volvieron a aparecer y uno de los principales apuntados fue Pablo Ceppelini.

El volante uruguayo fue cambiado por Néstor Gorosito y los seguidores íntimos lo despidieron del campo de juego con un abucheo que significa un claro rechazo a su bajo nivel mostrado.

Tras el encuentro, Pablo Ceppelini habló con la prensa sobre lo sucedido en el encuentro ante los piuranos y se defendió de las críticas recibidas en redes sociales. Como se recuerda, diversos podcast deportivos señalaron que el volante uruguayo se ha visto envuelto en casos extradeportivos que pudieron haber mermado en su nivel futbolístico.

Ante ello, el '10' íntimo indicó que tanto los hinchas como todo el fútbol es un ambiente con poca recordación y rememoró lo hecho en la serie ante Boca Juniors en lo que fue la fase 2 de la Copa libertadores.

"El fútbol no tiene memoria, hace un mes atrás cuando dejamos afuera a Boca éramos todos unos fenómenos y ahora pierdes con Cienciano, empatas con Grau y la gente se olvida. La gente es muy pasional y está bien que nos exijan porque estamos en Alianza, es un club grande pero hay que tener un poco de memoria porque el trabajo no se puede tirar por la borda", inició.

Pablo Ceppelini llegó a Alianza Lima a inicios del 2025.

En esa misma línea, el exjugador de Atlético Nacional reconoció que no atraviesa por un buen presente ya que acaba de volver de una larga lesión que lo alejó de las canchas por casi dos meses.

Incluso, lamentó que Néstor Gorosito lo cambiara en el encuentro ante Atlético Grau ya que buscaba seguir sumando minutos para recuperar su mejor performance.

"Contra Cienciano no hice un buen partido, uno cuando vuelve de una lesión vuelve con dudas, con un poco de miedo. Hoy ya me sentí un poco mejor, me hubiera gustado seguir. No entendí mucho el cambio en el segundo tiempo pero son decisiones del técnico y hay que respetarlas", añadió.