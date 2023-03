"Lo dañarás": Madre causó polémica por usar a su hijo como modelo de uñas

31/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Un video en TikTok generó controversia entre los usuarios al conocer la historia de Bianca Arias, que usó a su hijo como modelo de uñas postizas.

Bianca subió en su cuenta de la plataforma china, un video para mostrar y promover su trabajo sin saber que desataría un debate sobre la crianza de su pequeño.

"Manos vemos, modelos no sabemos"

"Cuando tus hijos son tus modelos y le tienes que remover las uñas después de las fotos, manifestó la madre de familia en el video.

En el clip se observa a su hijo sonriendo y mostrándose alegre por la actividad que realiza junto a su madre, mientras espera que los químicos de sus uñas sequen.

"Está muy chiquito": usuarios reaccionan

A pesar de que en el video se ve a la madre y su hijo alegres, los usuarios de TikTok no dudaron en comentar y dejar sus reacciones.

"Espero que le pongan una base protectora antes de la aplicación porque si no va a debilitar las uñas de su propio hijo desde temprana edad", "Yo sugiero hacerle el método 'pop off' para no dañar sus uñitas, está muy chiquito para estarle poniendo esas cosas", "Los niños siguen en desarrollo, ponerles esas cosas podría dañar sus uñas", "Deberías intentarlo con un adulto, para que no le arruines la uña natural a tu hijo y tampoco malgastes material quitando y poniendo el mismo día", comentaron algunas personas mostrando su rechazo por ponerle uñas a su hijo que podrían dañarlo.

Sin embargo, también aparecieron personas que defendieron la acción de Bianca y aplaudieron al niño por ayudarla.

"Esa sonrisa es de pasar tiempo de calidad con su mami, es lo más bonito del video", "Amé la cara del bebé, como si hubiera hecho una mega hazaña por su mamita", "Tan bello, lo que hace por mamá y sin poner carotas", "Qué bello apoyándote, has educado a un excelente hijo", "Bella su complicidad madre e hijo", "se ve muy feliz, no dejes que lo envenenen de prejuicios", "ni modo mijo, de ahí saldrá para sus juguetes", "yo me ofrezco a que me adopte. Ya trabajo, así que no salgo cara, solo le encargo unas uñas más cortas porque soy muy torpe con las largas", "adópteme señorita de las uñas", son algunas reacciones que mostraron las personas con humor.

También otras personas dedicadas al mismo trabajo de Bianca se pronunciaron, por el video, indicando que ellos no aceptan fácilmente tratar con niños sin antes una autorización de los padres, porque ese tratamiento puede mostrar riesgos en su salud como infecciones en la uña hasta daños dolorosos por rompimiento de la uña natural.