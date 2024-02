Chofer sorprende a sus pasajeros al decorar su vehículo con corazones: "¿El micro del amor?"

07/02/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Un chofer peruano vuelve a ser tendencia en las redes sociales tras no dudar en dejar listo su vehículo para que sus pasajeros puedan pasar un agradable momento el 14 de febrero, una fecha donde se celebra 'San Valentín'.

Muchas personas están a la espera del 'Día del amor' para demostrar cuánto quieren a sus parejas y no dudan en encontrar el lugar perfecto para celebrar y darles algunos detalles como peluches, chocolates, joyas, cartas y otros objetos que sean de su interés.

Decoran bus para San Valentín

En el material audiovisual, de solo un minuto y ocho segundos de duración, se ve el preciso momento en que el conductor de la línea 19, que cubre la ruta Ate-Callao, vuelve a deslumbrar a todos al tratar de estar a la moda y dejar todo listo antes del 'Día del Amor' para que sus pasajeros sientan que su bus es un templo rodante del amor.

En la escena compartida por la cuenta @papanoel19gocarive, aparece el bus con varios stickers y pegatinas acorde a la ocasión, imágenes de cupido a punto de lanzar su flecha para unir parejas, mientras que en la puerta posterior aparece una gran imagen de Shrek y Fiona muy enamorados.

"Preparando el bus para el 14 de febrero, ya vayan preparándose las parejitas", se lee en la breve descripción del clip, que logró miles de interacciones y alrededor de un millón de reproducciones en la famosa plataforma china.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió viral rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena y en aplaudir la creatividad del chofer por estar a la moda con las festividades del país, asegurando que buscarían la forma de subir al vehículo con sus respectivas parejas.

Tendencia en TikTok

"¿Si subo solo me bajaré con pareja?", "que el chofer se vista de corazón y el cobrador de cupido, será épico", "me encantan sus decoraciones, siempre creativos", "me encanta, no es mi línea, pero me voy a subir solo por la experiencia", "si suben con pareja que haya promoción del 50% menos en el pasaje", "así tiene que estar la combi del amor", "el bus del amor", "el carro cupido", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo un chofer peruano decoró su bus con motivos románticos a pocos días de celebrarse 'San Valentín' y así alegrar a todos sus pasajeros.