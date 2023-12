Policía sorprende al realizar operativo a chofer de un tren y usuarios reaccionan: "El expreso polar"

14/12/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Ya no falta nada para la fiesta navideña y TikTok se ha convertido en la plataforma de los mejores casos insólitos en torno a esta celebración mundial. Es así como, un policía se hizo viral al realizar un operativo a un chofer de tren, desatando los más ocurrentes comentarios.

"Ese es mi Perú"

El clip viral titulado: "Cuando se siente la Navidad y ni el tren se salva del policía" le pertenece a la cuenta @levanoski y nos muestra la curiosa escena donde un efectivo del orden se encuentra interviniendo a un chofer de tren.

Un operativo de tránsito tuvo lugar en la presente semana, donde los protagonistas fueron un chofer de tren y un efectivo policial. Esta singular escena fue captada por un usuario quien reparó que este suceso se da a tan solo dos semanas de darse la Navidad.

Según refiere el propietario del video y sus seguidores, el hecho se pudo haber concretado, por presuntamente ir a toda velocidad y no respetar los límites establecidos para dicha modalidad de transporte.

Las imágenes referidas presentan a un enorme tren rojo con rayas amarillas estacionado, donde su conductor se encuentra conversando tendidamente con el policía que lo está interviniendo en la Carretera Central.

No obstante, esta acción fue vista por un usuario quien no dudó en grabar ese momento y compartirlo con sus seguidores en TikTok, el cual cuenta con 201.9 mil reproducciones, en tan solo 3 días de difusión.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse, el corto de 7 segundos de duración se hizo tendencia rápidamente en la plataforma asiática, por lo que hasta el momento tiene 5179 me encantas, 509 comentarios y 638 guardados.

Las reacciones de los cibernautas ante este suceso, tan poco usual, fueron diversas, destacando las más ocurrentes a tono con la Navidad: "La multa es por vagón o la colaboración", "no pos directo al depósito por no pagar", "Expreso polar", "estaba adelantando en doble línea", "seguro no estaba con las luces prendidas en plena Carretera Central", "la multa es porque iba muy rápido", "no tiene placa, dice", "campaña navideña", "estacionó en línea amarilla y no tiene permiso para polarizado", "ese es mi querido Perú", "la magia de la Navidad".

De esta manera, el operativo de un policía a un chofer de tren causó sensación en TikTok, a pocos días de celebrarse la Navidad. Los usuarios bautizaron a esta unidad de transporte como el 'Expreso polar'.