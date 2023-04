"Comen palomas": Español responde sobre la comida peruana

19/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En TikTok encontramos diversos videos donde se realizan retos virales y cuestionarios sobre conocimiento de cultura general, así como la gastronomía típica de cada país.

Es así como un video publicado en esta plataforma china, con la cuenta de @elgingerrr, generó debate entre sus seguidores al consultar a dos personas sobre qué comida prefiere.

En el Perú comen palomas

En el clip, el entrevistador le pregunta a un peruano y a un español sobre qué país tiene la mejor gastronomía. De inmediato el peruano respondió que la comida de nuestro país es mejor, pero el español se impuso afirmando que la cocina de su nación es superior.

Poco a poco, el español comenzó a enumerar las comidas típicas de su país: paella, tortilla de patatas y el jamón. Cuando al peruano le tocó decir qué plato nacional le gustaba más, el joven español interrumpió con un comentario peculiar.

"España mejor, mucho mejor. La paella fundamental, tortilla de patatas lo mejor y sobre todo el mejor", señaló el ciudadano europeo, a lo que el peruano respondió: "La comida peruana es la mejor, pues tiene muchos", pero fue interrumpido por el español, quién agregó: "palomas, comen palomas ja ja ja",

Ante el comentario del español, el entrevistador tomó el micrófono y defendió la comida peruana diciendo que para su parecer y paladar, los platos del Perú son mejores que los españoles.

Seguidores reaccionan al video viral

Como era de esperarse, el video generó 11 mil me gustas. Los seguidores peruanos de la cuenta de TikTok no dudaron en expresar sus molestias por el comentario realizado por el joven europeo sobre la comida nacional.

"La comparación ofende", "la comida peruana es la mejor", "soy venezolana y he vivido en ambos países. Definitivamente, la comida peruana es la mejor", "el jamón un plato", "si vas a un restaurante español, solo verás 3 platos en la carta", "en el Perú comemos bien", "el español es un malcriado, no deja hablar", "Perú tiene exquisita comida hermano, es la mejor que he probado hasta ahora, luego de haberme pasado por varios países", "ni Francia se atrevió a tanto", "y pensar que les dimos las papas a España y al resto del mundo", "yo le corto su argumento de la tortilla de papa preguntándole de dónde salió la papa", "yo creo que le interrumpió porque sabía que lo iba a destrozar con miles de ejemplos", fueron alguno de los comentarios.