¿Cómo serán en su luna de miel? Pareja de recién casados se avergüenzan por darse un beso

01/06/2023 / Exitosa Noticias / Virales

El matrimonio es uno de los momentos más significativos para muchas personas y en especial si es con el amor de tu vida. Es así como un video compartido en distintos medios de comunicación y redes sociales causó el asombro de sus seguidores al mostrar cómo una joven pareja reacciona al tener que darse un beso en su boda.

Pareja se avergüenza de darse un beso

En el material audiovisual se ve el preciso momento en que dos jóvenes, ella vestida con un bello poncho rojo y su sombrero, y él con su casaca negra, asisten a su boda civil y prestan con mucha atención todo hasta que el juez a cargo de la ceremonia les pide que sellen su amor con un tierno beso. ¿Qué pasó?

Ambos se ven muy nerviosos y sonríen tímidamente al tener que darse el beso. Ante la insistencia de los invitados e incluso de quien oficia la ceremonia, ceden y se dan un 'piquito', por lo cual todos gritaron "beso, beso, beso", para que repitan nuevamente el acto pero con más pasión.

¿Cómo reaccionaron los seguidores al video?

Como era de esperarse, el video se volvió viral y generó cientos de comentarios de personas que tomaron con buen humor la curiosa escena protagonizada por la joven pareja y no dudaron en bromear sobre cómo sería su vida más adelante, cuando tengan que darse más caricias.

"Qué lindo, la inocencia de ambos es lo más hermoso", "les costó el beso", "la inocencia y la timidez de esta joven pareja lo es todo", "cuántos años tendrán que se ven tan inocentes", "alguien me puede decir como es que se llama el novio", "imagínate cuando estén solos en su luna de miel", "tímidos frente a otros, pero a solas...", "cuando es así y sin que los obliguen si se ve bonito", "se ve que ella es muy tímida", "nosotros dándonos nuestro primer beso", "sea el primer beso o no pero lo importante que se ven felices", "son una tierna pareja, me conmueve la reacción de ambos", "jajja no quiero imaginar la noche de bodas jaja", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en TikTok.

Asimismo, otros usuarios indicaron que era una pareja que quizás no habían dado un beso a nadie en toda su vida y por ello se mostraban tímidos, ya que no solo estarían presente sus amigos sino también sus padres y demás familiares.