¿La despedida?: Profesora y su alumno se dan un beso durante graduación

10/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

¡Quér verguenza! Una ceremonia de graduación se convirtió en un momento viral, debido a que una profesora y su alumno se dieron un beso durante la celebración de la misma. El momento fue captado por uno de los asistentes, quien estaba grabando un video para el recuerdo.

Como se puede apreciar en el clip, que ya supera los 400 mil 'likes", el alumno había recibido hace unos instantes su diploma de egresado, y luego se dispone a posar junto a su profesora, pero ambos voltean al mismo tiempo para posar dándose un beso en la mejilla y casualmente se dan un beso en la boca.

Acto seguido, ambos se pusieron nerviosos y avergonzados por el incidente, el alumno solo atinó a limpiarse la boca con el antebrazo, mientras que la profesora solo atinó a sonreír y posar para la foto del recuerdo.

Los comentarios de los internautas no se hicieron esperar, y varios de ellos no dudaron en bromear con el momento.

"Ya sé porque se graduó", "Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte", "La profesora logró robarle un beso en el último momento", "Me voy a morir riendo", "El beso que jamás olvidará", "Ahora todos sabemos como aprobó el curos", estos son varios de los comentarios que se pueden leer en el TikTok.

Profesora es tendencia en redes por sorprender a sus alumnos con sellos de Messi

Una publicación en Twitter causó revuelo en las redes sociales, por mostrar cómo una profesora argentina revisaba las tareas de sus alumnos con peculiares sellos.

La maestra optó por un original método para calificar y dejar de lado los números. En la imagen publicada por @hibisss se describe: "La maestra de mi sobrino en vez de corregir o ponerle alguna carita en el cuaderno, le pone un sello de Messi con la copa, me parece maravilloso".

Seguidores reaccionan

El tweet se volvió viral en la red social ya que alcanzó las 441,8 mil visualizaciones, 30,3 mil me gusta, 754 retweets y 180 citas en solo un día. Además, los comentarios no tardaron en llegar señalando su admiración por el '10' de Argentina.

"Un país destinado a ganar la 4taaaa", "yo me mandé a hacer el del meme "MESSIRVE" y no puedo esperar a que me llegue necesito sellar todas sus carpetas" o "nah nah nah dónde es esa escuela???? La quiero mandar con esa maestra del bien", "¿qué hacemos que no estamos corrigiendo así? Si lo hacen mal cara de Mbappé", "eso es tener total vocación por lo que hace, piensa un montón en los niños, amo", "que hermoso momento para ser profesora", son algunas de las reacciones de las personas en Twitter.