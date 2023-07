¡Conmovedor! Gemelos separados se reencuentran y protagonizan emotivo video

15/07/2023 / Exitosa Noticias / Virales

La mujer sudafricana identificada como @Patriciaboity, en la famosa plataforma china de TikTok, no dudó en subir a su cuenta un video que conmovió millones de corazones.

Emotivo reencuentro

En el material audiovisual se ve el preciso momento en que llega a una humilde casa y al tocar la puerta, encuentra a un joven. ¿De quién se trata? Su hermano, de quien lo separaron al nacer.

Patricia rompe en llanto por todo el esfuerzo que realizó para encontrar a su hermano después de tantos años separados, y calificó de injusta la vida por haberla alejado de él. Asimismo, el otro joven quedó impactado por la noticia que estaba escuchando en ese momento, pero al entender claramente la situación no pudo contener las lágrimas y terminaron dándose un fuerte abrazo.

Dará más detalles

Aunque Patricia no da más detalles del motivo por el cual fueron separados al nacer, en el video, señaló que pronto mantendría informados a sus seguidores en otros clips en su cuenta de la plataforma china.

"Finalmente conocí a mi hermano después de muchos años", se lee en la breve descripción del video que logró alcanzar 24 millones de visualizaciones. Luego comentó: "Doy gracias a Dios, por fin estamos otra vez. Te amo demasiado".

"Nos volvimos a encontrar y logré comprarle algo de ropa... y cualquiera que esté dispuesto a ayudar... realmente lo apreciaría mucho... y gracias por el amor, haré un video sobre cómo nos separamos", comentó en el clip que conmovió a muchos en Internet.

¿Qué dijeron los usuarios en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó miles de comentarios de personas que no dudaron en mostrarse conmovidos por la escena y en aplaudir la decisión de la joven en buscar a su hermano 'perdido'.

"Parecía tan feliz de verte", "cuida bien de tu hermano gemelo y que Dios los bendiga", "Dios mío, el llanto del joven", "qué hermoso, me hicieron llorar", "se nota que él está muy feliz de verla", "estoy llorando", "no puedo creer que también estoy llorando", "la sonrisa del chico al verla causa conmoción", "esta escena es muy emotiva", "qué hermoso que se hayan encontrado", "hermoso", "se nota que el amor entre hermanos no tiene límites, a pesar de los años", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

Es así como el clip donde se muestra el reencuentro entre los gemelos conmovieron profundamente a muchos, quienes expresaron su apoyo y alegría.