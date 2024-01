Coreanos quedan sorprendidos con velorios en el Perú con bandas: "¿Festejan por todo?"

Las redes sociales nos vuelven a sorprender con un video donde un grupo de turistas surcoreanos quedan asombrados tras ver que los peruanos realizan sus velorios al ritmo de bandas musicales y caminan por las calles cargando los ataúdes de su ser querido fallecido.

Muchos extranjeros llegan al Perú en busca de nuevas aventuras y descubrir nuestras más variadas tradiciones, costumbres, paisajes y gastronomía, que ha logrado gran popularidad a nivel internacional. Sin embargo, al quedarse más tiempo en el país se dan cuenta de las diferencias culturales.

En el material audiovisual, de solo un minuto de duración, se ve el preciso momento en que dos hombres de Corea del Sur y su madre visitan Cusco para descubrir las maravillas que esconde como Machu Picchu, pero tras recorrer la calle Tanda Pata, se percataron de un hecho que los dejó boquiabiertos.

Los extranjeros vieron que algunos peruanos llevaban sobre el hombre un féretro y recorrían la localidad, pero no en silencio, sino al ritmo de una banda, algo poco visto en el país asiático.

"Se quedaron pasmados", se escucha decir a una de las acompañantes de los surcoreanos, en el clip, que logró miles de interacciones y alrededor de mil reproducciones, en la famosa plataforma china.

Al tratar de averiguar qué pensaban de "esa tradición" peruana para despedirse de un ser querido, los coreanos revelaron: "Me encanta, me gusta mucho. En Corea todo es triste", "me he emocionado. Yo también quiero, me despidan así con canciones. Se despide de su barrio".