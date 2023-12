Extranjero revela curioso ingrediente en inglés que proviene del quechua.

26/12/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En el español existen algunas palabras que provienen del quechua. Pero se ha imaginado esto en el idioma inglés. Es así como, un extranjero causó sensación entre los cibernautas al revelar un ingrediente que tiene como raíz el idioma del Imperio incaico.

El clip viral titulado: "Palabra gringa que viene del quechua" nos muestra un curioso vocablo del país del Tío Sam basado en nuestro idioma originario.

La gastronomía peruana es uno de las mejores en el mundo gracias a sus ingredientes frescos y variados que nuestra tierra ofrece al Perú y al mundo.

No obstante, los paladares extranjeros exigentes siempre quedan impactados con la proeza culinaria connacional y su interés por nuestra cultura es cada vez más evidente. Por ello, que el aprendizaje de nuestras tradiciones les es valioso y cada vez más existe el empeño en llevar nuestra riqueza tradicional a sus platillos y fusionarlos para lograr sabores afrodisíacos en sus cartas.

En ese contexto, un estadounidense que es muy crítico con nuestro arte culinario hizo una curiosa revelación sobre un ingrediente de la cocina de su país. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los cibernautas fue su origen: del quechua peruano.

"Les encanta comer esto que es el 'jerky'. El 'jerky' es una carne seca, está por todos lados en EE. UU. y la palabra viene del quehua", dijo para el asombro de sus seguidores.

A continuación, compartió un pantallazo del origen del vocablo y, en efecto, el sustantivo provenía de nuestro idioma originario. Cabe precisar que el costo del producto es de 8 dólares con 99 centavos, es decir, menos de 35 soles.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Las reacciones de los internautas fueron diversas: "Olluquito con jerky", "pero el jerky solo se seca en la altura, a más de tres mil metros, ¿cómo los secan allá?", "no creo, fonéticamente distan mucho", "buena observación", "no pudieron pronunciar charqui", "riquísimo... tenía que ser Perú, obviamente", "no lo sabía, pero lo sospechaba porque fonéticamente suenan parecido".

De esta manera, un extranjero se hizo viral al confesar que la palabra en inglés 'jerky'- carne seca de los EE.UU.- proviene de la palabra de nuestro idioma quechua 'charqui'.