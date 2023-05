Hombre fue encadenado y golpeado por los dueños del perrito que apuñaló.

05/05/2023 / Exitosa Noticias / Virales

El amor por las mascotas es grande para muchos dueños. Algunas personas los consideran como parte de su familia y no dudan en hacer por ellos lo que harían por uno de sus hijos, protegerlos a toda costa. Es así como un video generó polémica en redes sociales al ver cómo un grupo de jóvenes deciden hacer 'justicia por sus propias manos' al saber que su perrito había fallecido apuñalado.

En el material audiovisual publicado en Twitter, se ve cómo un hombre se encuentra encadenado en el cuello y luego es jalado por un joven, procediendo a arrastrarlo por el suelo sin compasión, ¿el motivo?: ¡haber matado a su perrito con varias puñaladas!

**IMAGENES SENSIBLES**



Esta persona apuñal0 a un perro y le dan su castigo pic.twitter.com/IuZKfnFh0v — MtyFollow® (@MtyFollow) April 10, 2023

¿Cómo reaccionaron los usuarios en Twitter?

Aunque aún se desconoce el lugar exacto de los hechos, el video generó polémica entre los internautas y superó las 17 mil reproducciones. Asimismo, las personas no dudaron en comentar que a pesar de que no apoyaban la violencia, sí criticaban el hecho de que ese sujeto atacara a un indefenso animal.

"No apoyo la violencia pero cuando hacen cosas tan violentas contra un ser indefenso me dan ganas de hacer justicia por mi mano", "¡para mí fue poco! al meterse con un ser que no se puede defender", "enfermo el hombre que agredió al animal; más enfermo el que arrastra al hombre y es capaz de semejante violencia hacia otro humano", "no estoy a favor del maltrato animal, pero la vida de un ser humano es más valiosa como para juzgar, a nadie veo salvando a especies en extinción de cazadores, solo aplican el juicio para lo que más les conviene, justicia ciega", "qué enferma está la sociedad", "cuánta pérdida de valores", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores de la cuenta @mtyfollow, en Twitter.

Otro caso de defensa animal

En Argentina, una historia causó revuelo y se volvió viral en distintos medios de comunicación al conocer que un chofer, de 37 años de edad, fue apuñalado por atropellar a un perro en la calle y no bajarse para ayudarlo, lo cual desencadenó la molestia de los vecinos de la zona, incluido los dueños del perrito.

Testigos del hecho declararon a la policía que luego de herir al animal, el acusado no intentó detener el vehículo en ningún momento. Por ello, destruyeron las lunas del bus y se subieron a reclamarle lo sucedido, mientras la dueña del animal lo apuñaló con un destornillado, lo que le provocó heridas en los brazos.