¡De no creer! Hombre escapa de asalto y deja sola a su esposa en restaurante

25/07/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Lo que debía ser una agradable cena se tornó en una polémica escena, ya que un hombre dejó sola a su esposa en medio de un asalto en un restaurante. Los internautas no dudaron en criticarlo y aconsejar a la mujer de pedirle el divorcio.

La inseguridad ciudadana y la criminalidad parece ir en aumento, no solo en Perú sino a nivel internacional, tal como se registró a través de una cámara de seguridad, que dejó a todos atónitos y en shock.

Abandonó a su pareja en robo

A través de X (antes Twitter), se puede ver que una pareja conversa tranquilamente dentro de un establecimiento esperando a que llegue su orden de comida hasta que de pronto son sorprendidos con el ingreso de dos delincuentes, uno armado vestido con ropa deportiva y con una gorra.

El ladrón empieza a quitarle las pertenencias de todos los comensales y ante un descuido, el hombre decide escapar rápidamente del restaurante, mientras que su pareja queda asombrada y sin poder creer que la dejó completamente sola en pleno robo.

El video compartido por la cuenta @enezator, generó cientos de reacciones y alrededor de 4.1 millones de reproducciones, así como una gran controversia.

experienced husband documentary pic.twitter.com/aqrlTGedTp — Enez Özen (@Enezator) October 31, 2023

Reacciones a la escena

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente, a pesar de que sería registrado en el 2023. Cientos de personas no dudaron en defender al hombre alegando que fue su instinto de huir por su propia seguridad, pero otros aprovecharon en aconsejar a la esposa de pedirle el divorcio por no protegerla en un complicado momento.

"Exmarido", "él solo se fue sin decir ni una sola palabra", "si es el marido es muy mala suerte para ella", "las personas estaban muy tranquilas, ¿por qué?", "mi hombre vio su mejor oportunidad de salir y la aprovechó y no me refiero al ladrón", "la dejó a su suerte", "qué pena con esa clase de maridos", "que lo bote de la casa, para qué le sirve", "qué vergüenza", "no huyó fue a buscar ayuda", "cualquiera reaccionaría igual", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en X.

De esta manera, el clip causó gran controversia, por lo cual fue compartido en otras plataformas como Facebook e Instagram, al ver cómo un hombre dejó sola a su esposa en pleno asalto en un restaurante, dejando en duda si su relación se mantendría a flote por su inesperada reacción.