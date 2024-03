¡Descargó su furia! Madre se queja del colegio de sus hijas por dejarles mucha tarea

22/03/2024 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos los casos más insólitos y polémicos, como el compartido en X (antes Twitter), donde una madre no dudó en mostrar su molestia por ver que las profesoras del colegio de sus hijas les dejaban demasiada tarea.

La etapa escolar ha iniciado no solo en Perú, sino también en otros países, por lo cual, los padres no dudan en estar pendiente de las actividades de sus "retoños", ayudándolos con sus deberes escolares y otras actividades que deben desarrollar para no desaprobar ninguna materia.

¿En contra de las tareas?

En el material audiovisual, de solo 43 segundos de duración, se ve el preciso momento en que Cinthia Fernández, periodista argentina, comparte con sus seguidores su descontento con la carga de deberes que reciben sus niñas para el fin de semana, que considera son excesivas, ya que pasan ocho horas en su colegio.

"Una semana faltaron y ya tienen dos pruebas. Estoy indignada, mandé una nota porque no puedo creerlo, están ocho horas en el colegio y las maestras encima te mandan tarea porque ellas no llegan con el tiempo de hacer lo que tenían que hacer en el programa", comenzó diciendo Cinthia, muy molesta con la situación.

A su vez, indicó que sus hijas pasan más tiempo haciendo sus tareas que disfrutar de otras actividades recreacionales acorde a su edad y no les deja pasar más anécdotas y aventuras en familia. Incluso criticó que tengan que despertarse a las 7 de la mañana asegurando que ello no les permite estar en las más óptimas condiciones para aprender, por lo cual pidió que se cambie el horario y se inicien las clases a las 10 a.m.

"Les dieron lecturas de verano obligatorias y les pidieron que sí o sí conozcan a Sherlock Holmes. ¿No había algo más divertido?", se escucha decir a la madre con total indignación.

"Sherlock Holmes":

Por comentarios de Cinthia Fernández pic.twitter.com/nixibBEJuB — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) March 19, 2024

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en criticar a la periodista argentina asegurando que con su actitud incentiva a que los niños terminen odiando ir al colegio. Por otro lado, algunos usuarios la apoyaron, y pidieron que los centros educativos sean más flexibles con los menores de edad.

"Pobrecita , quizás con suerte las hijas no salgan como ella", "pobre señora, se ve que sufre", "no entiendo cual es la queja sobre tener tarea. Siempre existió y es para crear habito de estudio + disciplina y refuerzo de los contenidos dados", "siempre denigrando a los docentes", "por eso no avanza la educación en el país por el llanto de los padres", "lo que yo hubiera dado por leer Sherlock Holmes en el colegio", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo una madre argentina no dudó en descargar su furia y arremeter contra el colegio de sus hijas por mandarles muchas tareas que según afirmó le impiden poder realizar actividades recreativas acorde a sus edades.