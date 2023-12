Desfile de perros raza golden retriever por Navidad conmueven en las redes sociales: "Deben ser eternos"

En redes sociales encontramos los casos más insólitos y enternecedores, como el compartido en TikTok, donde un grupo de personas se robaron la atención de todos los transeúntes de dos conocidos centros comerciales de Lima, al desfilar al lado de sus hermosos perritos golden retriever.

Muchas personas cuidan de sus mascotas como si se tratara de un integrante más de sus familias, por lo cual no dudan en llevarlos al veterinario, comprarles sus juguetes e incluso alguna ropita acorde a fechas festivas como lo es Navidad.

En el material audiovisual, de solo un minuto y 19 segundos de duración, se ve el preciso momento en que varias personas sostienen entre sus brazos a sus "bebés perrunos", de la raza golden retriever, que llevaban puestos trajes de color rojo y verde, a pocos días de celebrarse un día muy esperado por todos: ¡Navidad!

Algunos de los perritos llevaban coloridas pañoletas y moñitos al lado de sus orejitas para identificarlos, robándose así los corazones de todos que no podían resistirse a la ternura de cada uno de ellos y compararlos como 'Papa noel', 'Mamá noel', 'Renos', según el traje que llevaban puestos.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir la acción de esas personas, pero también pidieron que también desfilen con perritos que requieran ser adoptados y así puedan encontrar pronto un nuevo hogar donde les puedan dar amor y cariño.

"¿Por qué no me enteré?", "tendrían que haber avisado, así llevaba a mi chusquito", "todo es hermoso", "deben ser eternos", "es que son tan lindos", "Ay, Dios, jamás me emocioné tanto con estos desfiles", "super organizados", "desfiles de animales rescatados sin razas también deben realizarse", "se ve que adoran a sus peluditos que son angelitos que llegaron a nuestros hogares a alegrarnos la vida", "hermosos todos, se robaron todas las miradas", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.