¡Desgarrador! Anciana suplica a taxista, pagado por su hijo, que no la lleve al asilo: "Él ya se aburrió"

Una anciana protagonizó una desgarradora escena que se volvió viral en redes sociales. Una mujer de avanzada edad fue engañada por su propio hijo, quien le hizo abordar un taxi sin imaginar que su destino sería el asilo . Como se sabe, los adultos mayores, en muchas ocasiones, son como unos niños que requieren de muchos cuidado y atenciones que, algunas veces, su propia familia no está dispuesta a brindarles.

Por esta razón, lamentablemente, algunas personas, prefieren internar a sus padres en asilos, para deshacerse de esa responsabilidad y derivársela a terceros. Este es el caso de una abuelita que conmovió a muchos usuarios al suplicar no ser abandonada en este tipo de lugares.

En redes sociales, se viralizó un video protagonizado por una mujer de avanzada edad que le suplicó a una taxista que no lleve a un asilo. Resulta que el hijo de la abuelita intentó llevarla con engaños a este centro de reposo, debido a que ya no quería hacerse cargo de ella.