Duelo de plastilina: Pareja intenta moldear icónicos personajes infantiles y se vuelve viral en TikTok

15/03/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Una usuaria destacada en TikTok causó sensación con un video mostrando un peculiar duelo de plastilina con su novio. El desafío era sencillo pero entretenido: recrear personajes infantiles. ¿El desenlace? Un espectáculo extraordinario que generó numerosos comentarios.

El video rápidamente atrajo la atención del público, acumulando más de 15 millones de reproducciones en poco tiempo. En las imágenes, se observa cómo intentan recrear a los icónicos personajes como Charmander de "Pokémon", Bebé Yoda de "Star Wars" y la estrella amarilla de "Mario Bros".

¡Que empiece el desafío!

Con absoluta creatividad, Diana y su novio, Sebastián, comenzaron una serie de intentos graciosos por moldear a los personajes infantiles en plastilina.

Para el primer reto, Charmander, el entrañable Pokemón de fuego, fue el punto de partida para demostrar la falta de destreza que ambos usuarios podeían en el modelado de plastilina.

Sin embargo, la verdadera sorpresa llegó con Bebé Yoda, el entrañable personaje de la saga galáctica. Mientras Diana logró destacarse con una interpretación bastante fiel al original, su novio no tuvo tanta suerte, generando aún más risas.

El desafío continuó con la icónica estrella amarilla de Mario Bros y la inconfundible cara de Slobotzky, el famoso comediante. Cada intento, lejos de parecerse al modelo original, provocó nuevas oleadas de risas por parte de los seguidores de la pareja.

El video se volvió rápidamente objeto de discusión en las redes sociales, recibiendo miles de comentarios como: "No me burlo de Sebas porque perfectamente sería yo", "Ya tengo la plastilina, solo me falta la novia", "Yo lo único que sé hacer con plastilina es mezclarlas todas y formar una bola negra".

El arte del modelado

El modelado en plastilina es una forma de arte que implica crear formas tridimensionales. Esta técnica es popular entre artistas y aficionados, debido a su versatilidad y facilidad de uso.

Una de las ventajas de trabajar con plastilina es que es un material maleable que permite al artista experimentar y realizar cambios fácilmente durante el proceso de creación. Además, la plastilina es reutilizable, lo que significa que las esculturas pueden ser modificadas o reutilizadas para crear nuevas obras en el futuro.

El modelado en plastilina se utiliza en una variedad de campos creativos, incluyendo el arte conceptual, la animación stop-motion, la escultura y el diseño de personajes. También es una excelente herramienta para la enseñanza de arte, ya que permite a los estudiantes explorar la forma tridimensional de manera práctica y táctil.

En resumen, el arte del modelado en plastilina es una forma emocionante y accesible de expresión artística que ofrece a los artistas una amplia gama de posibilidades creativas.

Por ello, los usuario de TikTok no dudaron en hacer viral este arte de una forma más aficionada. En particular, Diana y Sebastián, quienes compartieron un video mostrando un peculiar duelo de plastilina, cuyo objetivo era sencillo pero entretenido: recrear personajes infantiles.