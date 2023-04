¡El amor más puro y fiel! Perrito acompaña a su dueño a estudiar hasta altas horas de la noche: "Te prometo que seremos arquitectos"

05/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

¡Te romperá el corazón! Los perritos son los mejores amigos del hombre y muchas veces, estos animalitos se convierten en integrantes fundamentales de diversas familias, así, nos regalan momentos que quedarán para el recuerdo que, a más de uno, le produce ternura y este es el caso de un can que se desveló con su dueño que estudia arquitectura para elaborar su proyecto de la universidad.

Esa es la historia de un animalito de cuatro patas que no le importó quedarse despierto hasta altas horas de la noche con tal de acompañar a su amigo de toda la vida a cumplir con su proyecto.

Se quedaron hasta tarde con tal de hacer su proyecto de arquitectura

Un perrito acompaño a su dueño a realizar su trabajo hasta la madrugada y generó la admiración de los usuarios.

Por consiguiente, el clip titulado: "Te prometo que seremos arquitectos", fue compartido por el usuario Alejo Orbe (@alejo_24te) y ya cuenta con más de 1 millón de reproducciones en TikTok y 200 mil me gustas en pocos días.

Algunos internautas aprovecharon el tierno momento para destacar la fidelidad del can a su dueño, puesto que, a pesar de la hora, no lo dejó solo al preparar su exposición de su tarea; asegurando que "emanan las mejores energías para realizar actividades".

Otros, recordaron a sus mascotas que ya partieron a la eternidad y los nombraron como parte de su éxito profesional, ya que nunca los abandonaron en sus peores momentos y estuvieron hasta el final de su estadía en la universidad.

"Mi perrita no alcanzó a llegar a mi graduación, pero ya somos doctores los dos", "Los míos también me acompañaron, por eso puse sus nombres en mi tesis", "La perrita que se desvelaba conmigo está en el cielo, pero aún hay maquetas con sus huellitas marcadas", "Dedicado a mis gato que me acompañaba hacia mi tesis y ahora somos enfermeros", "Hazle un birrete cuando se gradúen", "Los perritos emanan las mejores energías para realizar nuestras actividades", "Mi perrita y yo somos doctoras, me vio trabajar", "La perrita que esta en el cielo también se desvela conmigo", "No existe compañía más hermosa", fueron parte de las reacciones de los cibernautas en la plataforma china.

De esta manera, un perrito acompañó a su dueño a realizar su trabajo de arquitectura hasta altas horas de la noche y conmovió a más de 1 millón de personas en TikTok.