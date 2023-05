"¿El 'bebé' de casa?": Mujer balancea a su perrito en columpio con una peculiar idea

12/05/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Las redes sociales nos sorprenden una vez más con historias conmovedoras y enternecedoras donde los protagonistas son nuestras pequeñas mascotas. Actualmente, las personas cuidan a sus perritos o gatitos con gran cuidado, tratando de darles todo el amor posible como si fuera un integrante más de la familia. Es así como un video publicado por la cuenta de @tank_ms, generó polémica entre sus seguidores por cómo jugaba su perrito en un parque.

Buscó la forma de descansar mientras columpiaba a su mascota

En el material audiovisual se puede apreciar el preciso momento en que una mujer se encuentra descansando en una banca en un parque y tomando una bebida, mientras que en otra mano sostiene una correa, ¿pero qué está jalando?

En la siguiente escena se muestra que la correa está jalando el columpio donde está su adorable perrito, a quien se le nota contento por el entretenimiento que tienen en ese momento.

La distancia entre el asiento y el columpio es regularmente largo, por lo cual la mujer tuvo esa gran y peculiar idea para estar cómoda mientras su 'engreído peludo' disfruta del juego.

¿Cómo reaccionaron los seguidores al video?

El video se volvió tendencia y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en apoyar a la mujer por sacar a jugar a su perrito y en aconsejarla para que haga caso omiso a las críticas por hacerle subir a un columpio para niños humanos. Además, aprovecharon en señalar algunas de sus más divertidas anécdotas vividas al lado de sus adorables 'bebés perrunos'.

"Genia", "qué cómodos se ven", "me diste una gran idea, gracias", "mi mamá sería capaz de hacer eso", "el colmo de la comodidad", "qué comodidad", "yo pensé que era un niño", "no me había dado cuenta de que era un perro", "primero pensé que era un niño, luego vi al perro", "imagínate estar pasarlo por ahí caminando y de repente te caes porque no viste la cuerda", "la bendición divirtiéndose", "y yo pensaba que era la única que lo hacía", fueron algunos de los comentarios realizados en la publicación en TikTok.

Sin embargo, la conmovedora acción de la mujer protagonista de esta historia causó polémica, ya que aparecieron comentarios donde la criticaron por 'humanizar' a su perrito.

"Qué costumbre de tratar a los animales como bebés", "es un animal, debería de estar correteando y no en juegos de niños", "a los perros les gusta "y ese es mi humano", acotaron otras personas.