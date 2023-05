"El fiel amigo de un humano": Perrito fue despedido con banda de músicos y fuegos artificiales

12/05/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos videos donde las personas demuestran retos virales y actividades que realizan junto a sus mascotas. Sin embargo, esta vez, una publicación realizada por la cuenta de @cesar.19.films, en la reconocida plataforma de TikTok, enterneció los corazones de sus seguidores por una emotiva despedida.

Con banda de músicos y castillo despidieron a perrito

En el material audiovisual se ve cómo un grupo de personas realizan un funeral a 'Negrito', un perrito que vivía en las calles, pero era muy querido por los vecinos del barrio mexicano. Según se manifiesta en el corto video, el adorable canino paraba en una farmacia conocida de la zona y frecuentaba los funerales de otras personas.

Con música, banda en vivo y castillo con fuegos artificiales, todos se reunieron para hacerle un velorio como a los grandes. Colocaron un cuadro con su fotografía en la puerta de la farmacia donde se quedaba a dormir y muchas personas se acercaron para despedirse de 'Negrito'.

En la descripción del video se lee: "Así se despidieron del negro el perro que te acompañaba a todos los sepelios en Jiutepec".

¿Cómo reaccionaron los seguidores en TikTok?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia y generó miles de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir el noble gesto de estas personas por despedir al perrito que era muy querido por todos.

"Me han hecho llorar", "así se despide a una leyenda", "bello animal y su amor es el más sincero", "qué hermoso detalle", "con verlo se me salieron las lágrimas", "un fuerte abrazo para todos lo que hicieron este homenaje", "el fiel amigo de un humano", "que a esa persona le lluevan millones de bendiciones para él y su familia y su negocio que todo lo bueno le pase gracias por haber cuidado de negro", "el lomito los va esperar en el más allá para ayudarlos a cruzar", "con verlo se me salieron las lágrimas, eres una persona que ya quedan pocas mis respetos", fueron algunas de las reacciones de los seguidores en TikTok.

Video alcanzó el millón de reproducciones

"Siempre lo he dicho, es más fácil confiar y tenerle confianza a un perrito sea de calle o casa, que a una persona, que buen gesto", "qué hermoso detalle y qué gran corazón de las personas que le hicieron este homenaje", "bello animal, el amor más sincero es el de los animales", manifestaron otras personas en el video compartido en redes sociales.