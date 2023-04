"El mejor detalle": Novio sorprende a su pareja con enternecedor regalo

19/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Las mascotas son consideradas por muchos como parte de nuestra familia por lo que nos duele cuando están lejos de nosotros. Nos preocupamos y tratamos de averiguar cómo se encuentran. Es así como el video publicado por la cuenta de César Bernales, en la plataforma de TikTok, conmovió a más de un seguidor.

En el material audiovisual, el joven tiktoker menciona que su pareja extrañaba mucho a su perrita que dejó con su mamá en otra ciudad. Por lo cual, no tuvo mejor idea que sorprender a su pareja con la inesperada llegada de su adorable mascota.

César Bernales comienza dándole algunas pistas a su novia, como un juguete, una correa para perritos y es así como ella va sospechando sobre qué trata el regalo que le tenía preparado su pareja.

El momento de revelar el secreto

"Le traje a mi novia a su perrita de toda la vida". Luego el joven brinda contexto sobre la sorpresa y menciona: "Yo sabía que ella la extrañaba muchísimo". Después aparece la enamorada con los ojos vendados, mientras él le da accesorios para que adivine sobre qué se trata.

Cuando la chica empieza a sostener las pistas en la mano, pensó que su novio había traído un perrito a casa, pero no que era la perrita que había dejado en casa de su mamá desde hace un año.

La novia se retira las vendas de los ojos y comienza a derramar lágrimas de emoción al ver que por fin estaba junto a su perrita.

Luego, el chico le dice a su novia que esperaba que la sorpresa le haya gustado y que lo hizo de todo corazón al ver que se encontraba triste por no estar junto a ella ni pasar mucho tiempo juntas.

"Un gran novio": reacciones al video viral

Como era de esperar, el video despertó nostalgia entre los seguidores de la cuenta de TikTok y cientos de comentarios sobre la gran y emotiva sorpresa que le el joven a su novia.

"Yo llorando, como si me hubieran hecho la sorpresa a mí", "no puedo parar de llorar, gracias por compartir con nosotros la sorpresa", "a mí también me hizo llorar", "no quiero llorar más, el detalle más hermoso que he visto", "me partió el alma verla llorar así, más cuando bajó lentamente, pero me consuelo sabiendo que fueron lágrimas de amor y felicidad", "qué hombre tan lindo, así se demuestra el amor", fueron algunas de las reacciones en TikTok.