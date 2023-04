"Es su amigo fiel": Perrito no comía tras creer que su dueño murió

27/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos emotivas historias de personas que brindan el mejor cuidado hacia sus mascotas. Sin embargo, también se reflejan videos donde el amor de los animales hacia los humanos no nos dejan de sorprender. Es así como un video publicado por la cuenta de @dog.perro, en la plataforma china de TikTok, conmovió a más de un seguidor al mostrar una escena protagonizada por un pequeño perrito que extrañaba a su dueño.

¿Qué sucedió con el animalito?

Según se muestra en el material audiovisual, un hombre hospitalizado ve en su laptop imágenes de su perrito que regresaba al lugar donde ocurrió el incendio de su vivienda. El perrito comienza a aullar y al buscar por todo el lugar a su dueño, y al no encontrarlo parece que lo dio por muerto.

Los vecinos que vivían alrededor decidieron colocar cámaras de seguridad para ver qué hacía el perrito y al verlo muy flaco y triste decidieron pedir ayuda.

Un grupo de rescatistas de animales llegó hasta la zona, armaron una jaula y colocaron algunas cosas para llamar la atención del perrito y así poderlo llevar hasta un lugar donde podrían darle mejor cuidado. Una vez en el establecimiento, las personas trataron la herida de una de sus patas y le dieron comida, pero el perrito lo rechazó y decidió hacer 'huelga de hambre' debido a la tristeza.

Un emotivo reencuentro

El dueño quien tenía heridas leves, decidió que era momento de volver a ver a su mascota, por lo cual el personal de la veterinaria donde se encontraba 'su fiel amigo peludo', decidieron organizar el lugar ideal para el emotivo reencuentro.

Antes debían hacer que coma el perrito, por lo cual decidieron colocar algunas pertenencias de su dueño, dentro de la jaula y reproducir su voz en la laptop. Cuando el canino escuchó la voz de su querido dueño y a olfatear su gorra y billetera, decidió comer a paso lento.

Una vez recuperado, el perrito fue llevado con una correa hasta un sitio como una cochera y al ver a su dueño de pie, fue corriendo hacia sus brazos.

¿Cómo reaccionaron los seguidores al video?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia y generó cientos de comentarios de personas que no lograron contener el llanto por la emotiva escena entre el perrito y su dueño.

"Se me hizo chiquito el corazón", "me puse a llorar al ver como el perro sufría por su amo, pero me gustó el final feliz", "de verdad que ellos son muy fieles, qué lindo final", "amo a mi perrijo, es mi fiel compañero. No quiero que pase el tiempo, no sé qué haría sin él", "los seres más bellos y nobles del mundo", fueron algunas de las reacciones al video de TikTok.