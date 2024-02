¿El papá del año? Padre espera a que su hija termine de besar a su novio para llevarla a casa

09/02/2024 / Exitosa Noticias / Virales

En TikTok, un padre se robó las miradas y causó polémica entre los internautas por no dudar en esperar a que su hija termine de besar a su novio para poder llevarla a casa. Algunos lo elogiaron por la confianza que tendría con la menor para que le cuente sus cosas, mientras que otros criticaron 'la falta de respeto'.

Muchos padres son sobreprotectores de sus pequeños niños y buscan la forma de siempre garantizar su bienestar y que nunca les falte nada. Algunos tienen miedo de que sigan creciendo y en especial, cuando tienen niñas, porque deben afrontar la idea de que en cualquier momento tendrán parejas.

¿Respeta su privacidad?

En el material audiovisual, de solo 29 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un padre de familia decidió esperar pacientemente sobre su bicicleta a que su hija terminara de despedirse cariñosamente de su pareja.

La joven, que lucía su uniforme escolar, se encontraba abrazada a su novio en un tierno intercambio de afecto. Mientras tanto, su padre permanecía a escasos metros, concentrado en sus propios asuntos con su celular y sin intervenir en el momento íntimo de la pareja.

De pronto se separan para que la chica se suba a la bicicleta, mientras que el joven se quita la mochila mientras se despiden nuevamente con ademanes, tras lo que se interpreta que el chico ingresó a su vivienda y la adolescente se retiró del lugar con su papá.

"El turno para el papá del año", se lee en la breve descripción del clip, que logró miles de interacciones y alrededor de un millón de reproducciones en la famosa plataforma china.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en criticar la forma de reaccionar del señor, considerando que la niña aún "es muy chica para tener novio" y debería concentrarse únicamente en sus estudios.

Tendencia en TikTok

Por otro lado, algunos usuarios aplaudieron al padre de familia por respetar su privacidad y darle la confianza de poder hablar de sus cosas más íntimas y así no le guarde secretos que más adelante puedan hacer peligrar su seguridad.

"Y la hija del año de tener la confianza de contarle al padre y de subirse a la bici sin pena", "para el papá, para la hija y para el novio, el papá por darle la confianza, la hija por no avergonzarse de su papá como muchas lo hacen", "pienso que debería vivir sus etapas y la verdad no está en etapa para eso, debería viajar, hacer deportes, seguir estudiando etc.", "yo ya tengo dos hijos y mi papá aún no me deja tener novio", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, la actitud relajada y carente de celos por parte de un padre de familia que esperaba a que su hija termine de besar a su novio, generó debate entre los internautas.