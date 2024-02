Joven se vio obligado a viajar junto a su exnovia a Roma: "¿Habrá reconciliación?"

07/02/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Un joven no dudó en compartir en TikTok su anecdótico viaje realizado con su exnovia hasta Roma porque no logró conseguir un reembolso. Además, reveló que su ex decidió llevar consigo a su grupo de amigas, ¿evitaba reconciliarse?

Muchas parejas terminan sus relaciones en buenos términos e incluso comparten aún amigos en común, experiencias divertidas con sus familias, pero otros no llegan a un buen acuerdo y antes de romper ya tenían algunos planes que pensaban hacerlo juntos.

¿Habrá reconciliación?

En el material audiovisual, de solo 36 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un joven contó cómo tuvo que compartir un viaje con su expareja, luego de que la aerolínea le negara un reembolso.

En la escena, el chico enfoca a su ex y a su grupo de amigas esperando a que la aerolínea los llame para subir a su avión. Todas lo miran algo molestas e incómodas por su presencia. Luego, él está al lado de su exnovia y ella, al notar que la grababa, quita la sonrisa de su rostro.

Además, en todo momento lo miran feo, ya sea cuando van caminando por la calle, al tomarse una fotografía. Asimismo, el lugar donde se hospedan, ellas cenan juntas y él está solo en su cuarto, etc. Incluso cuando se toman una foto en el Coliseo romano, él intenta integrarse y ellas reaccionan haciendo caras de repudio y volteándose.

"Cuando ya rompisteis, pero el viaje con ella y sus amigas no es reembolsable", se lee en la breve descripción del clip, que logró miles de interacciones y alrededor de 4 millones de reproducciones, en la famosa plataforma china que ha logrado gran popularidad a nivel internacional.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió viral y generó miles de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena y aseguraron que el chico tuvo una gran actitud al saber afrontar cada 'desplante' que le realiza su expareja.

Tendencia en TikTok

"Creo que el único que disfrutó el viaje fue él", "huele a reconciliación", "fuiste de viaje igualmente y lo afrontaste como un guerrero. Qué arte", "que vayan al mismo viaje, no los obliga a pasear juntos por la ciudad", "creo que sigue algo enfadada", "no me creo que esto sea real ja, ja, ja", "cómo dejan de sonreír ja, ja, ja", "lo miraban re mal", "pedazo de leyenda", "tío, quiero darte un abrazo", "solo contra el squad y ganó", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó revuelo en redes sociales al ver cómo un joven reveló que tuvo que viajar a Roma con su exnovia y sus amigas porque no encontró la forma de conseguir un reembolso.